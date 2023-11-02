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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Константин Зырянов высказался по вопросу отъезда российских футболистов в Европу

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался по вопросу отъезда российских футболистов в Европу.

Черноморец
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Источник: https://vk.com/fcchernomorets.nvrsk

«Смотря из какой страны предложение. Не знаю, в каком контексте это было сказано Валерием Георгиевичем, что он имел в виду. Поэтому не могу комментировать его слова. Могу сказать свои слова и приводить примеры. Когда мы играли в начале 2000-х, ЦСКА и “Зенит” выигрывали Кубок УЕФА. В большинстве своём футболисты играли в чемпионате России. Когда в 1990-х все наши ведущие футболисты уезжали за границу, начиная со спартаковцев, ни “Спартак”, к сожалению, ничего не выигрывал, ни сборная. Я не знаю, где здесь золотая середина. И потом, когда наши футболисты уехали за рубеж после Евро-2008 — что мы потом имели со сборной? Не вышли в 2010 году на чемпионат мира. В 2012-м — провалили группу на Евро. В 2014-м тоже получилось не ахти. Вот как бы и всё. Поэтому где лучше, где хуже — я не могу сказать. Пусть сравнивают другие», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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