Футболисты «Флуминенсе» впервые стали обладателями Кубка Либертадорес
В финале бразильская команда победила аргентинский клуб «Бока Хуниорс».
В финале бразильская команда победила аргентинский клуб «Бока Хуниорс».
ТАСС, 5 ноября. Бразильский футбольный клуб «Флуминенсе» впервые в истории стал обладателем Кубка Либертадорес. В финале, прошедшем на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, команда в дополнительное время обыграла аргентинский клуб «Бока Хуниорс».
В составе победителей голы забили Герман Кано (36-я минута) и Джон Кеннеди (99). У проигравших отличился Луис Адвинкула (73). Сразу после победного гола Кеннеди получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Позднее составы уравнялись — прямую красную карточку за удар соперника по лицу получил защитник аргентинской команды Франк Фабра.
Впервые «Флуминенсе» боролся за Кубок Либертадорес в 2008 году, тогда финал состоял из двух игр: в первом матче «Флуминенсе» уступил эквадорскому «ЛДУ Кито» со счетом 2:4, в ответной игре команда выиграла со счетом 3:1, однако уступила в серии пенальти. «Бока Хуниорс» является шестикратным победителем турнира (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007).
Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В прошлом году обладателем трофея стал бразильский «Фламенго», в финале команда со счетом 1:0 обыграла «Атлетико Паранаэнсе», также представляющий Бразилию. Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.