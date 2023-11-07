Сколько платили футболистам сборной СССР за матчи за рубежом: они не могли позволить себе купить газировку

Мы уже подробно рассказывали о том, что по меркам СССР футболисты того времени жили очень даже неплохо. Разрыв в доходах с обычными гражданами Советского Союза более-менее напоминал ситуацию, устоявшуюся в современном российском обществе. Например, юниора Виктора Шустикова пыталось переманить из молодежки «Торпедо» московское «Динамо» и предлагало ему чистый оклад (без учета возможных доплат) в размере 1100 рублей (110 после деноминации 1961-го). На тот момент примерно столько же составляла максимальная ставка учителя.

В то же самое время более чем обеспеченные в сравнении со своими согражданами советские футболисты даже представить себе не могли те деньги, которые получали их коллеги за рубежом. Наглядная иллюстрация этого факта — фраза великого Льва Яшина в адрес венгерской легенды Ференца Пушкаша после матча за сборную мира:

«Пушкаш повел всех в бар. Расплачиваясь, достал такую пачку долларов, что Яшин глазам не поверил: “Я в жизни столько не то, что не заработал — даже не видел”.

Одной из возможностей хотя бы приблизиться к иностранцам в плане доходов было попадание в сборную СССР. Во-первых, сборникам доплачивали. Во-вторых, зарубежные поездки позволяли привезти на продажу дефицитные вещи.

В-третьих, в советские времена было распространено такое явление, как турне. Сборная ехала в другую страну или сразу несколько стран, где проводила серию товарищеских матчей. Сколько же за это платили членам национальной команды?

«Ответственности никакой не было, играли в свое удовольствие, шутили, хулиганили и деньги зарабатывали. В то время оплата была такая необычная: $80 за страну, не важно сколько матчей там играешь. Чем больше стран, тем больше денег, поэтому мы любили длинные южноамериканские турне с разъездами», — рассказывал ветеран футбола СССР Владимир Пономарев.

Бывший футболист рассказывал об условиях, в которых они жили во время поездки в Южную Америку накануне чемпионата мира 1966 года:

«У нас был импресарио — швед, и мы все время просили купить его кока-колы. Он говорит: “Ребята, что вы все время просите, вы же зарабатываете кучу денег!” — “Какую кучу?” — “Да по $20 000 за матч вам же платят!” — “Да ничего нам не платят”. — “Ну тогда я буду вам по $10 за победу доплачивать, пойдет?” — “Отлично!”.