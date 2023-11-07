Сколько платили футболистам сборной СССР за матчи за рубежом: они не могли позволить себе купить газировку
Дичь.
Дичь.
Мы уже подробно рассказывали о том, что по меркам СССР футболисты того времени жили очень даже неплохо. Разрыв в доходах с обычными гражданами Советского Союза более-менее напоминал ситуацию, устоявшуюся в современном российском обществе. Например, юниора Виктора Шустикова пыталось переманить из молодежки «Торпедо» московское «Динамо» и предлагало ему чистый оклад (без учета возможных доплат) в размере 1100 рублей (110 после деноминации 1961-го). На тот момент примерно столько же составляла максимальная ставка учителя.
В то же самое время более чем обеспеченные в сравнении со своими согражданами советские футболисты даже представить себе не могли те деньги, которые получали их коллеги за рубежом. Наглядная иллюстрация этого факта — фраза великого Льва Яшина в адрес венгерской легенды Ференца Пушкаша после матча за сборную мира:
Одной из возможностей хотя бы приблизиться к иностранцам в плане доходов было попадание в сборную СССР. Во-первых, сборникам доплачивали. Во-вторых, зарубежные поездки позволяли привезти на продажу дефицитные вещи.
В-третьих, в советские времена было распространено такое явление, как турне. Сборная ехала в другую страну или сразу несколько стран, где проводила серию товарищеских матчей. Сколько же за это платили членам национальной команды?
«Ответственности никакой не было, играли в свое удовольствие, шутили, хулиганили и деньги зарабатывали. В то время оплата была такая необычная: $80 за страну, не важно сколько матчей там играешь. Чем больше стран, тем больше денег, поэтому мы любили длинные южноамериканские турне с разъездами», — рассказывал ветеран футбола СССР Владимир Пономарев.
Бывший футболист рассказывал об условиях, в которых они жили во время поездки в Южную Америку накануне чемпионата мира 1966 года:
Та поездка пошла сборной СССР на пользу во всех смыслах. Игроки не только заработали больше обычного за счет дополнительных выплат, но и классно подготовились к грядущему ЧМ, на котором наша национальная команда заняла четвертое место (лучший результат в отечественной истории).