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13Церемония вручения «Золотого мяча»
20Как ЦСКА впервые стал чемпионом России
20:25 (мск), источник: ТАСС

Стал известен календарь чемпионата и Кубка России по футболу до конца года

Столичное дерби ЦСКА — «Динамо» пройдет 25 ноября.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 9 ноября. Московский ЦСКА примет столичное «Динамо» в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встреча начнется в 17:30 мск. В этот же день сыграют «Крылья Советов» — «Локомотив», «Зенит» — «Сочи», «Балтика» — «Спартак». Оставшиеся матчи тура пройдут 26 ноября, в них встретятся «Оренбург» — «Ахмат», «Урал» — «Краснодар», «Рубин» — «Факел», «Ростов» — «Пари НН».

17-й тур стартует 2 декабря играми «Пари НН» — «Урал», «Сочи» — «Крылья Советов», «Факел» — «Балтика», 3 декабря сыграют ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Оренбург», «Локомотив» — «Зенит» и «Ахмат» — «Спартак». Завершится тур 4 декабря матчем «Динамо» — «Рубин».

Заключительной перед паузой в чемпионате 18-й тур начнется 8 декабря матчем между «Локомотивом» и «Уралом». 9 декабря пройдут встречи «Спартак» — «Крылья Советов», «Ахмат» — «Ростов» и «Зенит» — «Пари НН». Завершится тур 10 декабря играми «Факел» — «Динамо», «Сочи» — «Оренбург», «Балтика» — «Рубин» и «Краснодар» — ЦСКА.

Также стало известно расписание первых четвертьфинальных матчей «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Встреча между «Балтикой» и «Локомотивом» состоится 28 ноября. 29 ноября пройдут игры «Оренбург» — «Спартак», «Ростов» — ЦСКА и «Динамо» — «Зенит». Ответные игры состоятся 12—14 марта 2024 года.

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