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09:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я закончил карьеру? Вранье! И надеюсь, скоро Россия вернется в еврокубки». Первое интервью Луческу после ухода из киевского «Динамо»

Мирча Луческу — культовый тренер для мирового футбола. Ему удалось поработать в России, Турции, Румынии, на Украине и даже в Италии.

Зенит
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Источник: Спорт-Экспресс

Последним клубом Мистера стало киевское «Динамо», которое он возглавлял без малого три года. После громких слов о завершении тренерской карьеры «СЭ» связался с Луческу и узнал подробности решения, а также поностальгировал вместе с румынским специалистом о его времени в «Зените».

«Я ушел из киевского “Динамо”, а не из профессионального футбола»

— Мистер, мы увидели новость о том, что вы завершили карьеру тренера! Это правда?

— Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтера». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось.

По окончании встречи с «Шахтером» (0:1) я был очень эмоционален, удерживать все в себе было невозможно. Поэтому я сказал: «Хватит, я заканчиваю». В «Динамо» проработал 3 года, 15 лет в общей сложности на Украине. Этого достаточно. Так что вот вся правда. Сейчас я дома, в Бухаресте. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров, рекламы. Выступать только молодежью из академии… В любом случае я пытался сохранить футбол в своей жизни. Это самое важное даже в такой сложной ситуации.

— Сейчас вы просто приостановили карьеру и ждете предложений из других стран?

— Нет-нет, у меня есть предложения. Чувствую я себя хорошо! Нет никаких проблем — ни физических, ни ментальных.

— Возможно ли теперь увидеть вас в России?

— Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны.

Мирча Луческу и Сергей Семак | Источник: Спорт-Экспресс

«Радуюсь успехам Семака»

— Следите за «Зенитом»?

— Да! Я радуюсь успехам Семака. У него отлично получается! Жалко, что такая прекрасная команда не может выступать в еврокубках из-за всей этой ситуации… Но я слежу за успехами Сергея! У него все в порядке. Семак — отличный тренер, который создал рабочую атмосферу в коллективе, и результаты говорят сами за себя! Надеюсь, что скоро все закончится, на Украине будут играть с болельщиками, Россия вернется к выступлению в Европе, в общем, все придет в норму.

— Семак успел пять раз подряд стать чемпионом РПЛ!

— Так потому что у них было больше потенциала! Например, у ЦСКА, когда я покидал РПЛ, выступала очень старая команда. Им нужно было проводить смену поколений, с чем армейцы успешно справились. То же самое касается и «Спартака» — красно-белых покинуло много важных игроков, которые помогли завоевать титул в 2017 году. Среди них Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш и другие.

Но именно в сложный для других клубов период «Зенит» построил хорошую конкурентоспособную команду. В Питере заслужили все, чего добились. Помню, что в мое время у «Зенита» было много проблем, мы потеряли как минимум 11 очков только из-за судей! Вспомнить хотя бы матчи с «Краснодаром», «Амкаром»… Но сейчас команда новая! И самое главное, она успешна. Браво!

— Если бы «Зенит» сейчас оказался в Лиге чемпионов, как бы он выступил?

— Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал. Но там их уже ждали бы «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Интер» и другие, в общем, одни и те же восемь клубов, которые доминируют в европейском футболе.

Сейчас всем в Европе непросто. Ведь вышеперечисленные клубы только повышают свой уровень, получают больше доходов с каждым годом. Но почему бы не побороться с ними! Напомню, «Шахтер», «Зенит», ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА. Просто пока невозможно оценить реальный уровень питерцев.

— С кем-то поддерживаете связь из вашего «Зенита»?

— Да — с Дзюбой, Луневым. Иногда общаюсь с Тимощуком, с Семаком. С теплотой вспоминаю то время, когда я тренировал «Зенит».

Кстати, я был на матче «Зенита» в 2019 году. Тогда был главным тренером сборной Турции, а питерцы приезжали к «Фенербахче».

Мирча Луческу и Артем Дзюба. | Источник: Спорт-Экспресс

«Я любил Дзюбу»

— Дзюба — легенда для вас?

— Он фантастический игрок! Я любил его, Артем в любой ситуации оставался позитивным, был конкурентоспособным. Я впервые сделал его капитаном «Зенита», а потом он получил аналогичную должность в сборной! У меня с ним невероятные отношения. Всегда помогал российским игрокам, особенно Дзюбе, Кокорину, Смольникову.

— Смольников завершил карьеру пару месяцев назад.

— Ого, сколько ему?

— 35 лет.

— Понятно, а что с Жирковым, Анюковым?

— Жирков тоже закончил, равно как и Анюков. Юрий Валентинович, кстати, сейчас играет в хоккей с другими бывшими футболистами.

— Ха-ха, серьезно? Не удивлен! Он был очень техничным и мастеровитым футболистом: его дриблинг был очень хорош! Так понимаю, он перенес навыки из хоккея! А что с Шатовым?

— Учится на тренера.

— Мне очень любопытно, хотелось бы увидеть, каким он будет тренером ха-ха!

— Аршавин тоже учится на тренера!

— Это знаю! Время от времени включаю по телевизору программы с ним. Он стал в большей степени комментатором, мне очень нравится! Многие игроки становятся комментаторами после окончания карьеры, ведь они хорошо понимают футбол, могут его анализировать. Поэтому начинают получать тренерскую лицензию, но не хотят начинать с самых низов. Обычно хотят сразу возглавлять большие клубы, и в этом большая проблема. Вспомните, что было, например, с ванн Бастеном, Гуллитом, Стоичковым.

Футболисты без опыта и особых знаний, не пройдя обучение, становятся тренерами и не понимают, что все не так просто. Успех зависит не только от команды, подбора футболистов, но и от философии тренера, идей, многих других вещей. Однако становится слишком поздно. Начинать тренерскую карьеру нужно постепенно. Это же касается и Аршавина.

Александр Кокорин и Мирча Луческу | Источник: Спорт-Экспресс

— Следите за Кокориным?

— О-о, да! Как и за Дзюбой! Это прекрасные футболисты. У меня никогда не было проблем с Кокориным. Знаю, что он сейчас на Кипре, но мне это неинтересно. Я больше вовлечен в греческий чемпионат, потому что там работает мой сын!

— Вы также хорошо высказывались о Миранчуке.

— Он очень хороший игрок. Хочу также отметить Головина, он сейчас выделяется в «Монако». Скажу, что многие российские футболисты достигли хорошего уровня.

— Сможет ли он все же стать таким же крутым, как Аршавин в свое время?

— Тогда было другое время, другой футбол. Многое поменялось… Сейчас футбол более агрессивный, нужно большое внимание уделять физической форме. Важно, что игроки из Восточной Европы успешно выступают в топ-5 лигах. У них всегда должна быть возможность уезжать за границу. Хочется чаще видеть их в крутых чемпионатах.

Микеле Антонов

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