Месси презентовал болельщикам «Интер Майами» свой 8-й «Золотой мяч»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239749&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед товарищеским матчем между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» состоялась специальная церемония по поводу получения нападающим Лионелем Месси «Золотого мяча».

Перед игрой на стадионе «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле 36-летний аргентинец произнес речь и показал болельщикам «Интер Майами» свою награду.

Месси 31 октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании он обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.