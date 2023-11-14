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18:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент сербского «Спартака» назвал причины увольнения Кержакова

Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович в комментарии для «СЭ» рассказал о причинах увольнения Александра Кержакова с поста главного тренера команды.

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Источник: ФК "Спартак" Суботица

«Некоторые игроки выступили не на том уровне, на который мы рассчитывали. Также мы вылетели из Кубка Сербии и долго не выигрывали в чемпионате, но это ничего особенного, такое бывает в футболе. Самое главное, что мы расстались с Кержаковым хорошо, никаких конфликтов не было», — сказал Симович «СЭ».

Также Симович в интервью «СЭ» опроверг слухи об увольнении российского тренера по политическим причинам.

40-летний россиянин возглавил команду в июне 2023 года. Под его руководством клуб провел 15 матчей — 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

12 ноября в матче 15-го тура чемпионата Сербии «Спартак» проиграл в гостях «Явор Иванице» (0:2). В турнирной таблице суперлиги команда идет на 11-м месте с 16 очками. «Спартак» в последних четырех матчах трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

13 ноября пресс-служба сербского клуба сообщила, что Кержаков больше не является главным тренером.

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