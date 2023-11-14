Президент сербского «Спартака» назвал причины увольнения Кержакова

«Некоторые игроки выступили не на том уровне, на который мы рассчитывали. Также мы вылетели из Кубка Сербии и долго не выигрывали в чемпионате, но это ничего особенного, такое бывает в футболе. Самое главное, что мы расстались с Кержаковым хорошо, никаких конфликтов не было», — сказал Симович «СЭ».