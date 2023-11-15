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14:26 (мск), источник: Ura.ru

Пермский ФК «Амкар» распустил весь тренерский штаб

Руководство пермского футбольного клуба «Амкар» не стало продлевать контракты с тренерами команды. Весь тренерский штаб Ивана Черенчикова покидает клуб, сообщил президент ФК «Амкар Пермь» Валерий Чупраков.

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«Контракты тренерского штаба действовали до 15 ноября. При выполнении задачи — контракты бы продлились. Задачи не выполнены, контракты будут закрыты», — приводятся слова Чупракова на сайте клуба.

Уточняется, что кроме Черенчикова уволены старший тренер Вячеслав Доний, тренер Сергей Волков и тренер вратарей Максим Гавриш. Чупраков отметил, что, возможно, новый главный тренер возьмет кого-то из них. Новый тренерский штаб клуба будет представлен перед началом сборов к новому сезону.

Иван Черенчиков играл за «Амкар» 15 сезонов с 2002 по 2017 год. В январе 2023 года он возглавил молодежку «Амкара», в апреле — основную команду. На прощание он принес извинения болельщикам: «Приношу извинения болельщикам, мы их разочаровали, и я не снимаю с себя ответственности. Хочется пожелать им терпения, ведь строить команду непросто и небыстро, но нельзя терять веру в любимый клуб».

11 ноября ФК «Амкар-Пермь» завершил чемпионат второй лиги класса А группы «Серебро» на восьмом месте из десяти. Клуб в итоге перешел в класс Б — самую низшую ступень профессионального футбола России.

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