Пермский ФК «Амкар» распустил весь тренерский штаб

Уточняется, что кроме Черенчикова уволены старший тренер Вячеслав Доний, тренер Сергей Волков и тренер вратарей Максим Гавриш. Чупраков отметил, что, возможно, новый главный тренер возьмет кого-то из них. Новый тренерский штаб клуба будет представлен перед началом сборов к новому сезону.

Иван Черенчиков играл за «Амкар» 15 сезонов с 2002 по 2017 год. В январе 2023 года он возглавил молодежку «Амкара», в апреле — основную команду. На прощание он принес извинения болельщикам: «Приношу извинения болельщикам, мы их разочаровали, и я не снимаю с себя ответственности. Хочется пожелать им терпения, ведь строить команду непросто и небыстро, но нельзя терять веру в любимый клуб».