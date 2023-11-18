У кого из футболистов больше всего детей? Топ-10 отцов-героев

Мир следит не только за профессиональными успехами спортсменов, но и за личными. Так устроен человек: если его вдохновляют чьи-то достижения, то хочется походить на кумира во всём. Ну или хотя бы пробовать это делать. На наших сегодняшних героев можно равняться во всём — и в карьере, и в личной жизни. Правда, делать это не так просто… Уж очень они преуспели по всем направлениям.

Артём Дзюба

Бывший капитан сборной России по футболу трижды отец. Его жена Кристина подарила ему сыновей: Никиту, Максима и Александра. В день, когда родился его младший наследник, Дзюба оформил покер в ворота «Тамбова». Кстати, это позволило ему стать лучшим бомбардиром по итогам сезона-2020/2021. Он забил 20 голов. Старший сын занимается футболом, а средний — хоккеем.

Источник: Соцсети

Лионель Месси

Образцовый футболист и семьянин является отцом троих сыновей. В 2012 году у него и его подруги детства Антонеллы Рокуццо родился первенец — сын Тьяго. В честь радостного события восьмикратный обладатель «Золотого мяча» сделал на ноге татуировку с именем ребёнка и изображением его рук. Спустя три года на свет появился второй сын — Матео. В 2018 году семья стала многодетной — родился третий мальчик Чиро. Они всегда поддерживают игрока на трибунах в полном составе.

Сергей Игнашевич

Защитник ЦСКА и сборной России, а ныне тренер калининградской «Балтики» познакомился с супругой Натальей Пакуевой во время интервью. Девушка работала корреспондентом на телеканале «НТВ-Плюс». Влюблённые быстро обручились. В семье родились двое сыновей — Сергей и Тимофей. Также у Игнашевича есть дети от первого барака: Роман и Дмитрий. Младшие пошли по стопам своего отца. Они занимаются в академии ЦСКА. Всего у Игнашевича четверо детей.

Источник: Соцсети

Игорь Денисов

Несмотря на то что полузащитник скрывает свою личную жизнь от общественности, известно, что он познакомился с женой в магазине. Бывший игрок «Зенита», «Локомотива» и сборной России по футболу вместе с супругой Викторией воспитывает четверых детей: Викторию, Игоря, Ивана и Даниила. Спортсмен мечтает, чтобы кто-то из сыновей пошёл по его стопам.

Источник: Соцсети

Дэвид Бекхэм

Английский футболист имеет репутацию примерного семьянина. Игрок влюбился в солистку Spice Girls Викторию, когда увидел её по телевизору. Тогда он уверенно заявил, что женится на ней. Так и произошло. Пара зарегистрировала свои отношения в 1999 году. В этом браке родилось четверо детей. Дэвид и Виктория воспитывают сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер. Трое из них — фанаты «Манчестер Юнайтед». Только средний сын Ромео болеет за лондонский «Арсенал». Кстати, именно он пошёл по стопам звёздного отца. Он выступает за «Брентфорд».

Источник: Соцсети

Майкл Оуэн

Бывший игрок сборной Англии женат на подруге детства Луизе Бонсалл. Они познакомились, ещё будучи подростками, в школе. С тех пор и не расставались. Пара смогла пронести свою любовь сквозь года. В семье появилось четверо детей: девочки Джемма Роуз, Эмили Мэй и Джессика, мальчик Джеймс Майкл.

Источник: Соцсети

Рауль Гонсалес

Легенда «Реала» не только примерный футболист, но и семьянин. В браке с испанской моделью Мамен Санс у него родилось пятеро детей: сыновья Хорхе, Уго, близнецы Матео и Эктор, дочь Мария. Интересный факт — форвард дал старшим детям имена легендарных игроков мадридского «Реала». Речь о Хорхе Вальдано и Уго Санчесе.

Криштиану Роналду

У Криштиану Роналду пятеро детей. Трое из них родились от суррогатной матери: Криштиану Роналду Жуниор и двойняшки — Мэтью и Ева. В 2017 году невеста португальского нападающего Джорджина Родригес подарила ему четвёртого ребёнка — дочку Алану-Мартину. В 2021 году девушка была беременна близнецами. Однако во время родов мальчик родился слабым и вскоре умер, а девочка смогла выжить. Ей дали имя Белла Эмеральда.

Сергей Семак

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 и главный тренер «Зенита» — пример не только на поле, но и в жизни. Семак воспитывает восьмерых детей. У него есть сын Илья от первого брака. Вторая супруга Анна подарила ему пятерых детей: Семёна, Ивана, Савву, Варвару и Иларию. Также у жены Семака есть ребёнок от первого брака — дочка Майя. Она, кстати, недавно родила своего первенца. Сергей и Анна стали дедушкой и бабушкой. Также в 2016 году пара усыновила девочку с ограниченными возможностями Татьяну.

Источник: Соцсети

Роберто Карлос