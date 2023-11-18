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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» обыграло 2DROTS со счётом 2:1 в товарищеском матче

Сегодня, 18 ноября, прошёл товарищеский матч, в котором встречались московские «Динамо» и 2DROTS.

Динамо
2DROTS
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Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени.

В первом тайме, на 24-й минуте, Роберто Фернандес с передачи Бителло открыл счёт в матче, выведя «Динамо» вперёд. Под конец первой половины, на 45+1-й минуте, после ошибки бело-голубых Станислав Манаев сравнял счёт. Во втором тайме, на 59-й минуте, Леон Зайдензаль отличным дальним ударом вновь вывел бело-голубых вперёд. Гол Зайдензаля так и остался последним в данной встрече, «Динамо» обыграло 2DROTS со счётом 2:1.

Напомним, ранее медийная команда 2DROTS уже проводила товарищеский матч с командой Российской Премьер-Лиги. 23 марта 2023 года 2DROTS выиграли у московского ЦСКА со счётом 2:1. В составе медийной команды отличились Владислав Ослоновский и Станислав Манаев. За ЦСКА единственным голом отметился Фёдор Чалов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 25 очков за 15 матчей. Лидирует «Краснодар» (32).

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