Дубль Мирзова помог «Нефтчи» одолеть «Зенит» в товарищеской игре

Встреча в Баку завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Зенита» мяч забил бразильский полузащитник Ду Кейрос (57-я минута). У азербайджанского клуба дублем отметился бывший футболист московского «Спартака» Резиуан Мирзов (9, 62).

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 15 туров, набрав 30 очков. «Сине-бело-голубые» в первой встрече после перерыва на матчи сборных 25 ноября сыграют дома против «Сочи».