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18 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Дубль Мирзова помог «Нефтчи» одолеть «Зенит» в товарищеской игре

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» уступили азербайджанскому «Нефтчи» в товарищеском матче.

Нефтчи
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Баку завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Зенита» мяч забил бразильский полузащитник Ду Кейрос (57-я минута). У азербайджанского клуба дублем отметился бывший футболист московского «Спартака» Резиуан Мирзов (9, 62).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 15 туров, набрав 30 очков. «Сине-бело-голубые» в первой встрече после перерыва на матчи сборных 25 ноября сыграют дома против «Сочи».

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