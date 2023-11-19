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10:42 (мск), источник: ТАСС

Азаров сообщил, что более 300 спортсменов не вернулись на Украину с соревнований

По словам экс-премьера страны, они скрываются от мобилизации.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Невозвращение спортсменов с международных соревнований с целью избежать мобилизации стало на Украине массовым явлением, в этом списке 304 фамилии. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Министерство спорта Украины решило закрыть страничку на сайте, где были указаны пофамильно спортсмены, не вернувшиеся на Украину с международных соревнований во избежание мобилизации. Оказывается, в этом списке уже 304 фамилии, среди которых — и выдающиеся шахматисты, и футболисты, представляющие Украину на мировых соревнованиях», — написал экс-премьер в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Азарова, количество уклонистов среди профессиональных спортсменов растет и становится на Украине массовым явлением. В числе не вернувшихся на Украину, например, лидер сборной Украины по футболу Михаил Мудрик и Артем Довбик, которые играют на контракте в зарубежных топ-клубах, отметил экс-премьер.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет.

Спортсменам, как и некоторым другим категориям, выезд за рубеж был разрешен. Однако в последнее время власти начали ужесточать меры, направленные на мобилизацию граждан. В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Параллельно на Украине разрабатывается электронный реестр военнообязанных, который будет иметь доступ к их личной информации, содержащейся в базах данных других государственных ведомств.

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