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19:10 (мск), источник: ТАСС

Футболистки «Зенита» во второй раз подряд стали чемпионками России

Серебряным призером стал ЦСКА, бронзовым — «Локомотив».

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Источник: https://vk.com/zenitwomen

ХИМКИ /Московская область/, 24 ноября. /ТАСС/. Футболистки петербургского «Зенита» со счетом 2:1 обыграли московский ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России и стали победительницами турнира. Встреча прошла на стадионе «Новые Химки».

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Ана Диаш (63-я минута) и Алена Андреева (66). У ЦСКА отличилась Татьяна Петрова (88).

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России, ЦСКА стал серебряным призером. Перед заключительным туром команды имели в активе одинаковое количество очков — по 38. Бронзовые медали завоевал московский «Локомотив», набравший перед последним туром 34 очка.

«Зенит» был основан в 2020 году ЦСКА — в 2016-м. Обе команды по два раза выигрывали чемпионат России. Рекордсменом по количеству титулов является пермская «Звезда-2005» (шесть).

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