Вратарь-рекордсмен наколотил 131 гол в Бразилии! А еще обогнал самого Пеле

Король Футбола провел за «Сантос» 1116 встреч, в то время как бразильский страж ворот вышел в футболке «трехцветных» в 1117-й раз. К 2015-му, когда Сени завершил карьеру, выступавший за титулованный клуб на протяжении 23 лет вратарь довел этот показатель до 1256, что по сей день остается абсолютным рекордом по числу матчей за одну команду.

Однако имя 50-летнего голкипера ассоциируется у фанатов вовсе не с этим успехом. Бразилец является рекордсменом по числу забитых голов среди футбольных вратарей, и сложно представить, чтобы в ближайшие годы (а то и десятилетия) кто-то сверг легенду с вершины. В 2006 году благодаря голеадорским свершениям он даже был включен в «Книгу рекордов Гиннесса».

Рожерио Сени

Трехкратный чемпион Бразилии;

Двукратный обладатель Кубка Либертадорес (1993, 2005);

Обладатель Межконтинентального кубка и победитель клубного ЧМ;

Чемпион мира — 2002 в составе сборной Бразилии;

Обладатель Кубка конфедераций 1997 года.

Нелегко вспомнить абсолютных звезд футбола, которые так и не доехали до Европы. Ныне работающий главным тренером в бразильском клубе «Байя» Сена — один из них. Трансфер в лондонский «Арсенал» был совсем близок, но сделка сорвалась со скандалом: игрока обвинили в изготовлении подложных документов.

Отсутствие медалей в топ-5 национальных лиг Старого Света и «ушастого» трофея Лиги чемпионов УЕФА, как и роль вечного запасного в национальной команде никак не сказались на наследии голкипера. Ведь, согласно сведениям Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), голкипер забил 131 мяч за карьеру (плюс отдал восемь голевых передач), что в корне изменило историю «спорта номер один». Как ему это удалось? Еще в молодости Сени старался на тренировках попадать мячом в штангу с дальнего расстояния. Так, настроив прицел, голкипер научился мастерски исполнять штрафные и 11-метровое — момент, когда вратаря сделают штатным исполнителем этих ударов в «Сан-Паулу», стал делом времени.

А вот и видео всех без исключения голов великого бразильца. Они на любой вкус: прямые и обводящие, на силу и на точность, низом и над стенкой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239872&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В общей сложности Сени 61 раз отличился со штрафных и 69 — с пенальти; еще один мяч он забил после розыгрыша свободного удара. Другой легендарный «форвард в перчатках» Хосе Луис Чилаверт остался далеко позади (в активе парагвайца 62 гола).

«Голы — самое важное в футболе. Знаю, что каждый забитый мной мяч становился новостью во всем мире, так как никто больше подобного не делал. Когда играл Чилаверт, все тоже обсуждали его умение бить штрафные, а не вратарские качества. “Девятый” номер всегда важнее “первого” и стоит дороже, потому что забитые голы важнее сэйвов. Если вратарь в дополнение к прямым обязанностям еще и забивает, логично, что он по умолчанию становится ньюсмейкером. Но у меня были великие моменты и во вратарском качестве. Когда мы выиграли Кубок Либертадорес в 2005-м, я показывал свою лучшую игру в карьере… И даже тогда я забил пять мячей на турнире!». Рожерио Сени Экс-вратарь "Сан-Паулу" и сборной Бразилии

Тот год и правда был для Сени потрясающим. Он забил 21 мяч! Для сравнения: в своем первом сезоне в Париже Лионель Месси отличился 11 раз за «ПСЖ», а Криштиану Роналду по возвращении в Манчестер оформил 24 гола за тот же сезон-2021/22.