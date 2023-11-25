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21:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить соперника со счетом 9:0

Хет-трик Малкома помог футболистам «Аль-Хиляля» одержать победу со счетом 9:0.

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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. «Аль-Хиляль» нанес разгромное поражение «Аль-Хазму» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча, прошедшая в Бурайде, завершилась со счетом 9:0 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил экс-футболист петербургского «Зенита» Малком (52, 55, 85-я минуты), также отличились Александр Митрович (14), Мохаммед Канно (32), Мохаммед Аль-Кахтани (43), Салех Аль-Шехри (79), Мохаммед Аль-Бурайк (81) и Сергей Милинкович-Савич (90+3).

«Аль-Хиляль», набравший 38 очков, занимает первое место в турнирной таблице. Команда не потерпела ни одного поражения в чемпионате.

В следующем туре «Аль-Хиляль» 1 декабря примет «Аль-Наср».

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