Хет-трик Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить соперника со счетом 9:0

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. «Аль-Хиляль» нанес разгромное поражение «Аль-Хазму» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча, прошедшая в Бурайде, завершилась со счетом 9:0 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил экс-футболист петербургского «Зенита» Малком (52, 55, 85-я минуты), также отличились Александр Митрович (14), Мохаммед Канно (32), Мохаммед Аль-Кахтани (43), Салех Аль-Шехри (79), Мохаммед Аль-Бурайк (81) и Сергей Милинкович-Савич (90+3).