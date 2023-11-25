Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос» в чемпионате Греции

Встреча, прошедшая в Салониках в субботу, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Оздоев отличился на 21-й минуте, россиянин вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте. Также у победителей дубль оформил Томас Мург (28, 71), еще один гол на счету Рафы (80). Автогол на счету голкипера гостей Адриана Хована (74).