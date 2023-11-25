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23:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос» в чемпионате Греции

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российский футболист Магомед Оздоев отметился забитым мячом за ПАОК и помог команде дома разгромить «Пансерраикос» в матче 12-го тура чемпионата Греции.

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Встреча, прошедшая в Салониках в субботу, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Оздоев отличился на 21-й минуте, россиянин вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте. Также у победителей дубль оформил Томас Мург (28, 71), еще один гол на счету Рафы (80). Автогол на счету голкипера гостей Адриана Хована (74).

Оздоев забил свой четвертый мяч в сезоне за ПАОК. Команда российского полузащитника набрала 26 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. «Пансерраикос» идет на восьмой строчке с 13 баллами. Лидирует в чемпионате с 28 очками афинский «Панатинаикос».

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