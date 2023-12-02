Россиянин Евгений Башкиров стал лучшим полузащитником года в финской лиге

— «Капитанский бал 2023» представляет прекрасную возможность ещё раз выразить благодарность. Прежде всего я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и исключительных личностей из ВПС — какое невероятное путешествие, ребята!



Кроме того, сердечно благодарю всё финское футбольное сообщество. Это событие служит объединяющей силой, освещающей прошлое, настоящее и будущее. И даже во времена, когда мир склонен сеять раздор, вы напоминаете нам о ценности диалога и помогаете нарисовать видение возможного будущего.



В то время как будущее остаётся неопределённым, сегодняшний день дарует нам величайшую награду — объединение людей, увлечённых футболом. Независимо от того, рассматривается ли это как профессиональная работа, произведение искусства или музыка, это прекрасная игра, которая превосходит воображение и конструкцию, — написал Башкиров в соцсети.