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19:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Россиянин Евгений Башкиров стал лучшим полузащитником года в финской лиге

Российский футболист ВПС Евгений Башкиров на «Капитанском бале 2023» был признан лучшим полузащитником года в финской Вейккауслиге.

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Источник: Соцсети

— «Капитанский бал 2023» представляет прекрасную возможность ещё раз выразить благодарность. Прежде всего я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и исключительных личностей из ВПС — какое невероятное путешествие, ребята!

Кроме того, сердечно благодарю всё финское футбольное сообщество. Это событие служит объединяющей силой, освещающей прошлое, настоящее и будущее. И даже во времена, когда мир склонен сеять раздор, вы напоминаете нам о ценности диалога и помогаете нарисовать видение возможного будущего.

В то время как будущее остаётся неопределённым, сегодняшний день дарует нам величайшую награду — объединение людей, увлечённых футболом. Независимо от того, рассматривается ли это как профессиональная работа, произведение искусства или музыка, это прекрасная игра, которая превосходит воображение и конструкцию, — написал Башкиров в соцсети.

В нынешнем сезоне Башкиров сыграл за ВПС 30 матчей во всех турнирах, где отметился пятью мячами и двумя голевыми передачами. Также в составе финской команды Евгений занял третье место в Вейккауслиге и попал в Лигу конференций.

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