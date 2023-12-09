Клуб бывшего тренера «Кайрата» претендует на игрока сборной Казахстана

24-летний футболист планирует покинуть КПЛ и отравиться в один из зарубежных клубов. В нем заинтересованы такие команды, как российский «Ахмат», греческий ПАОК, турецкий «Касымпаша» и другие.

Нынешний клуб Чеснокова уже сделал предложение игроку о новом контракте, однако в «Тоболе» понимают, что сохранить одного из своих лидеров будет непросто. «Арис» в уходящем году занял первое место в чемпионате Кипра, а также завоевал Суперкубок страны под руководством экс-главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского. Клуб продолжает выступления в групповом этапе Лиги Европы сезона-2023/24.