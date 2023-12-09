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19:17 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб бывшего тренера «Кайрата» претендует на игрока сборной Казахстана

Вингер «Тобола» и сборной Казахстана Ислам Чесноков попал в шорт-лист кипрского клуба «Арис», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Арис Л
Тобол Кс
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Источник: КФФ

24-летний футболист планирует покинуть КПЛ и отравиться в один из зарубежных клубов. В нем заинтересованы такие команды, как российский «Ахмат», греческий ПАОК, турецкий «Касымпаша» и другие.

Нынешний клуб Чеснокова уже сделал предложение игроку о новом контракте, однако в «Тоболе» понимают, что сохранить одного из своих лидеров будет непросто. «Арис» в уходящем году занял первое место в чемпионате Кипра, а также завоевал Суперкубок страны под руководством экс-главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского. Клуб продолжает выступления в групповом этапе Лиги Европы сезона-2023/24.

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