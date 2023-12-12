42-летний Ибрагимович вернулся в «Милан», «Спартак» пока не пытается удержать Джикию. Трансферы и слухи дня
Держим в курсе.
Держим в курсе.
Об этом рассказал гендиректор красно-белых Олег Малышев в интервью «РБ». По словам функционера, на данный момент переговоры о продлении контракта с Георгием Джикией не ведутся. О планах их провести в будущем Малышев сообщил, однако вскоре защитник получит возможность обсуждать варианты продолжения своей карьеры с другими клубами.
Связано это с тем, что его контракт с московским клубом истекает грядущим летом. В текущем сезоне Джикия потерял место в основе «Спартака» и провел за него всего 9 матчей. Ранее сообщалось об интересе к бывшему капитану красно-белых со стороны московского «Локомотива».
Также Малышев отметил, что «Спартак» озабочен поисками нового футболиста не только на позицию нападающего:
«Наши скауты работают по большому количеству позиций — и на это окно, и на следующее. Не вижу смысла сейчас что-то объявлять».
Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос не покинет петербургский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом заявил агент игрока Луис Фелипе Поссо.
«Вильмар останется в “Зените”. Других вариантов нет», — сказал Поссо в интервью Sport24.
30-летний колумбийский футболист выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. В августе Барриос продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2026/27.
Как сообщает RMC Sport, «Динамо» заинтересовано в приобретении центрального защитника «Адана Демирспор» Эндрю Гравийона. По информации источника, московский клуб предложил за трансфер 25-летнего футболиста 5 миллионов евро.
Агент защитника подтвердил Sport24 этот инсайд. 25-летний футболист сборной Гваделупы перешел в «Адану Демирспор» прошедшим летом. За турецкий клуб экс-игрок «Интера» провел 18 матчей. Его контракт рассчитан до 2026 года.
Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что грядущей зимой клуб намеревается провести ряд больших сделок. В интервью Metaratings он рассказал:
«Мы будем удивлять! Будут ли большие трансферы? Да, конечно. Обязательно! Сейчас ведутся переговоры. Конкретно не могу сказать, кого мы будем приглашать и с кем будем прощаться. Осталось совсем немного времени, скоро станет известно».
Видимо, весной от команды Сергея Юрана следует ожидать еще больше неожиданных результатов.
Правда, в не совсем привычной для себя роли. Бывший шведский футболист назначен управляющим партнером инвестиционного портфеля в сфере спорта, медиа и развлечений в компании RedBird Capital Partners, которой принадлежит футбольный клуб «Милан».
42-летний швед также будет выполнять функции старшего советника в управлении «Миланом». Он будет работать «в тесной координации с владельцами и менеджментом, активно участвуя в спортивных и коммерческих операциях», заниматься «развитием игроков и их подготовкой для достижения высоких результатов», а также специальными проектами, такими как новый стадион, говорится в сообщении компании.
Напомним, что Ибрагимович завершил игровую карьеру прошлым летом в составе «Милана».
«Я не могу разогнуть колено до конца. Это следствие операции, которую мне сделали в 2020 году в Барселоне… Я постоянно чувствую защемление. Хорошо, что колено не опухает. Если бы в нем скапливалась жидкость, я бы даже не мог им пошевелить. Перед матчем я принимаю три таблетки, еще одну — на следующее утро. И дело не только в колене. Иногда у меня болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина — из-за того, что я хромаю. Каждый день процедуры разные в зависимости от того, какую боль я испытываю», — говорил недавно Луис Суарес и как будто готовил нас к официальному завершению карьеры.
Однако похоже, что уругвайский нападающий еще попылит. Выступавший в составе бразильского «Гремио» в 2023-м может воссоединиться с Лионелем Месси в «Интере» Майами. Прежде об этом сообщал целый ряд ресурсов. Теперь информацию подтвердил сам 36-летний форвард.
«Вариант с “Интер Майами” возможен. Там лучший игрок мира и мой замечательный друг [Лионель Месси], с которым мы всегда обсуждаем будущее, но мне еще нужно отдохнуть и принять решение», — заявил Суарес.
Напомним, что по итогам сезона-2023 уругваец был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии. Он набрал «17+11» по системе гол+пас, его «Гремио» занял второе место в чемпионате.
По информации The Athletiс, Антони Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Источник сообщает, что «МЮ» не намерен активировать функцию продления контракта французского нападающего, истекающего летом 2024-го.
По версии Diario Sport, руководство манкунианского клуба намерен обменять Джейдона Санчо в обмен на полузащитника «Барселоны» Рафинью.
Связано это желание с тем, что в «Манчестер Юнайтед» понимают, будто не смогут продать отстраненного от работы с основной командой Санчо за желаемые 85 миллионов евро.