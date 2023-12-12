42-летний Ибрагимович вернулся в «Милан», «Спартак» пока не пытается удержать Джикию. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Спартак» пока не вел переговоры по поводу продления контракт с Георгием Джикией

Об этом рассказал гендиректор красно-белых Олег Малышев в интервью «РБ». По словам функционера, на данный момент переговоры о продлении контракта с Георгием Джикией не ведутся. О планах их провести в будущем Малышев сообщил, однако вскоре защитник получит возможность обсуждать варианты продолжения своей карьеры с другими клубами.

Связано это с тем, что его контракт с московским клубом истекает грядущим летом. В текущем сезоне Джикия потерял место в основе «Спартака» и провел за него всего 9 матчей. Ранее сообщалось об интересе к бывшему капитану красно-белых со стороны московского «Локомотива».

Также Малышев отметил, что «Спартак» озабочен поисками нового футболиста не только на позицию нападающего:

«Наши скауты работают по большому количеству позиций — и на это окно, и на следующее. Не вижу смысла сейчас что-то объявлять».

Барриос остается в «Зените»

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос не покинет петербургский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом заявил агент игрока Луис Фелипе Поссо.

«Вильмар останется в “Зените”. Других вариантов нет», — сказал Поссо в интервью Sport24.

30-летний колумбийский футболист выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. В августе Барриос продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2026/27.

«Динамо» пытается приобрести центрального защитника у турецкого клуба

Как сообщает RMC Sport, «Динамо» заинтересовано в приобретении центрального защитника «Адана Демирспор» Эндрю Гравийона. По информации источника, московский клуб предложил за трансфер 25-летнего футболиста 5 миллионов евро.

Агент защитника подтвердил Sport24 этот инсайд. 25-летний футболист сборной Гваделупы перешел в «Адану Демирспор» прошедшим летом. За турецкий клуб экс-игрок «Интера» провел 18 матчей. Его контракт рассчитан до 2026 года.

«Пари НН» анонсировал ряд трансферов этой зимой

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что грядущей зимой клуб намеревается провести ряд больших сделок. В интервью Metaratings он рассказал:

«Мы будем удивлять! Будут ли большие трансферы? Да, конечно. Обязательно! Сейчас ведутся переговоры. Конкретно не могу сказать, кого мы будем приглашать и с кем будем прощаться. Осталось совсем немного времени, скоро станет известно».

Видимо, весной от команды Сергея Юрана следует ожидать еще больше неожиданных результатов.

Что в Европе

Златан Ибрагимович снова в «Милане»

Правда, в не совсем привычной для себя роли. Бывший шведский футболист назначен управляющим партнером инвестиционного портфеля в сфере спорта, медиа и развлечений в компании RedBird Capital Partners, которой принадлежит футбольный клуб «Милан».

42-летний швед также будет выполнять функции старшего советника в управлении «Миланом». Он будет работать «в тесной координации с владельцами и менеджментом, активно участвуя в спортивных и коммерческих операциях», заниматься «развитием игроков и их подготовкой для достижения высоких результатов», а также специальными проектами, такими как новый стадион, говорится в сообщении компании.

Напомним, что Ибрагимович завершил игровую карьеру прошлым летом в составе «Милана».

Суарес действительно может воссоединиться с Месси

«Я не могу разогнуть колено до конца. Это следствие операции, которую мне сделали в 2020 году в Барселоне… Я постоянно чувствую защемление. Хорошо, что колено не опухает. Если бы в нем скапливалась жидкость, я бы даже не мог им пошевелить. Перед матчем я принимаю три таблетки, еще одну — на следующее утро. И дело не только в колене. Иногда у меня болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина — из-за того, что я хромаю. Каждый день процедуры разные в зависимости от того, какую боль я испытываю», — говорил недавно Луис Суарес и как будто готовил нас к официальному завершению карьеры.

Однако похоже, что уругвайский нападающий еще попылит. Выступавший в составе бразильского «Гремио» в 2023-м может воссоединиться с Лионелем Месси в «Интере» Майами. Прежде об этом сообщал целый ряд ресурсов. Теперь информацию подтвердил сам 36-летний форвард.

«Вариант с “Интер Майами” возможен. Там лучший игрок мира и мой замечательный друг [Лионель Месси], с которым мы всегда обсуждаем будущее, но мне еще нужно отдохнуть и принять решение», — заявил Суарес.

Напомним, что по итогам сезона-2023 уругваец был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии. Он набрал «17+11» по системе гол+пас, его «Гремио» занял второе место в чемпионате.

В «Ман Юнайтед» грядут кадровые изменения

По информации The Athletiс, Антони Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Источник сообщает, что «МЮ» не намерен активировать функцию продления контракта французского нападающего, истекающего летом 2024-го.

По версии Diario Sport, руководство манкунианского клуба намерен обменять Джейдона Санчо в обмен на полузащитника «Барселоны» Рафинью.