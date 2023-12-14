Уткин — о награде ТЭФИ Черданцеву: она выглядит практически, как посмертная
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал награду ТЭФИ журналисту Георгию Черданцеву.
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал награду ТЭФИ журналисту Георгию Черданцеву.
Ведущий получил премию за репортаж, который был посвящён Чемпионату Мира 2023 года в Катаре, а именно финалу турнира Аргентина — Франция (3:3 и 4:2 по серии пенальти).
«Премию ТЭФИ получил мой бывший коллега Георгий Черданцев. Я его поздравляю с этим обстоятельством. Мне очень понравилось, как это комментировали люди, которые обычно пишут о спортивном телевидении. Они писали, что это заслуженная награда, и вспоминают знаменитый блестящий репортаж 2008 года Чемпионата Европы Нидерланды — Россия (1:3).
Всё как-то сходится, что человек эту награду заслужил благодаря своей карьере. А ведь оборотная сторона этого какая? Это означает, что с тех пор субъект награды очень мало развивался. Пожелаем ему обратного перелома в карьере. А то к творческому отношению награда выглядит практически, как посмертная», — сказал Уткин в своём YouTube-канале.
Российский журналист Георгий Черданцев получил награду ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Также за эту премию конкурировал спортивный ведущий Дмитрий Губерниев.