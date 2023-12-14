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22:11 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА объявила номинантов на премию имени Ференца Пушкаша по итогам 2023 года

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте назвала имена трёх претендентов на премию имени Ференца Пушкаша в 2023 году.

Брайтон
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Источник: ФИФА

Данный приз вручается за самый эффектный гол года по версии организации.

В этом году на награду претендуют парагваец Хулио Энсисо из «Брайтона» за гол в матче с «Манчестер Сити» в рамках чемпионата Англии, бразилец Гильерме Мадруга из «Ботафого» за гол в бразильской Серии В, португальский игрок «Спортинга» Нуну Сантуш за забитый мяч «Боавиште».

Победитель в номинации будет 15 января 2024 года, когда состоится Церемония вручения наград Best FIFA Football Awards 2023 в Лондоне (Великобритания).

Напомним, ранее ФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока 2023 года. В список вошли нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси, форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе и футболист английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

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