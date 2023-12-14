ФИФА объявила номинантов на премию имени Ференца Пушкаша по итогам 2023 года

В этом году на награду претендуют парагваец Хулио Энсисо из «Брайтона» за гол в матче с «Манчестер Сити» в рамках чемпионата Англии, бразилец Гильерме Мадруга из «Ботафого» за гол в бразильской Серии В, португальский игрок «Спортинга» Нуну Сантуш за забитый мяч «Боавиште».