Турецкая федерация футбола пожизненно отстранила бывшего президента «Анкарагюджю»
Другие представители руководства клуба получили предупреждения и штрафы.
Другие представители руководства клуба получили предупреждения и штрафы.
ТАСС, 15 декабря. Дисциплинарный комитет Турецкой федерации футбола (TFF) пожизненно отстранил от футбольной деятельности бывшего президента «Анкарагюджю» Фарука Коджу за избиение судьи после матча чемпионата страны. Об этом сообщила пресс-служба TFF.
Другие представители руководства клуба получили предупреждения и штрафы. Клуб проведет 5 домашних матчей без зрителей.
Инцидент произошел 11 декабря в Анкаре, где «Анкарагюджю» принимал клуб «Ризеспор» из черноморского города Ризе. Матч завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр Халиль Мутлу Мелер не засчитал гол игрока «Анкарагюджю» Али Соу, а во втором тайме удалил футболиста с поля. «Ризеспор» сравнял счет на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.
Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил по лицу судью. Упавшего арбитра стали бить ногами другие представители клуба, болельщики и футболисты «Анкарагюджю». В потасовку пришлось вмешаться службе безопасности. Позднее прокуратура Анкары выдала ордер на арест президента «Анкарагюджю», 12 декабря он подал в отставку с поста президента клуба.