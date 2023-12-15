Турецкая федерация футбола пожизненно отстранила бывшего президента «Анкарагюджю»

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ТАСС, 15 декабря. Дисциплинарный комитет Турецкой федерации футбола (TFF) пожизненно отстранил от футбольной деятельности бывшего президента «Анкарагюджю» Фарука Коджу за избиение судьи после матча чемпионата страны. Об этом сообщила пресс-служба TFF.

Другие представители руководства клуба получили предупреждения и штрафы. Клуб проведет 5 домашних матчей без зрителей.

Инцидент произошел 11 декабря в Анкаре, где «Анкарагюджю» принимал клуб «Ризеспор» из черноморского города Ризе. Матч завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр Халиль Мутлу Мелер не засчитал гол игрока «Анкарагюджю» Али Соу, а во втором тайме удалил футболиста с поля. «Ризеспор» сравнял счет на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.