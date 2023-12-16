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17:45 (мск), источник: Sport24

Зидан возглавил список лучших футболистов 1990-х по версии FourFourTwo, Роналдо — 2-й

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов 1990-х.

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Источник: AFP 2023

Возглавил его француз Зинедин Зидан. Второе месту у бразильца Роналдо, третье — итальянец Роберто Баджо.

Также в топ-10 вошли Паоло Мальдини (Италия), Ривалдо (Бразилия), Марко ван Бастен (Нидерланды), Деннис Бергкамп (Нидерланды), Луиш Фигу (Португалия), Ромарио (Бразилия) и Христо Стоичков (Болгария).

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