Бакаев забил первый гол после перехода из «Зенита» в клуб из ОАЭ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240034&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский полузащитник Зелимхан Бакаев забил первый гол после перехода в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. Футболист отличился во втором тайме матча 11-го тура против «Аль-Айна». Игра завершилась со счетом 2:0.

Бакаев потребовалось 11 матчей, чтобы забить этот гол. В составе «Аль-Вахды» на его счету также одна результативная передача.

«Аль-Вахда» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, набрав 20 очков. Лидирует «Аль-Васл» (27).

В клуб из ОАЭ россиянин перешел на правах аренды из «Зенита» 19 сентября.