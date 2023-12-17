Лев Яшин — глыба! После него «Золотой мяч» не покорился ни одному вратарю

Несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира — 1962, в следующем году чемпион Европы реабилитировался и стал известен на всей планете. Чемпионство с «бело-голубыми» затмила командировка на «Матч столетия», который проводили на легендарной арене «Уэмбли» в Лондоне по случаю юбилея Футбольной ассоциации Англии. Считается, что именно игра Яшина, отстоявшего «на ноль» в составе сборной мира и поразившего местную публику, предопределила гонку за «Золотым мячом». Ни Джанни Ривера из «Милана», ни Джимми Гривз из «Тоттенхэма» составить конкуренцию Пантере (прозвище Льва Ивановича — прим.ред.) с его совершенной игрой по всей штрафной не смогли.

«Когда мы были сильны духом, когда верили друг в друга и в себя, когда не хотели мириться с неудачами и отдавать себя на милость фортуны, тогда были победы, медали, круги почета по стадионам столиц крупнейших турниров. Когда же характер нам изменял, когда таяла сила духа, когда внутренне признавали мы чужое превосходство, когда спокойно относились к возможности поражений, тогда и наступали спады».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-41922026&hd=2&id=456245140&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А теперь давайте вспомним вратарей, которые были как никто другой близки к повторению успеха Яшина. Мы остановились на пятерых, попадавших в топ-3 голосования за «Золотой мяч». Потрясающее достижение при условии любви журналистов, футболистов и тренеров делать выбор в пользу форвардов.

Статистика говорит сама за себя: 67 раз вручали ЗМ — 48 раз его брали нападающие.

Дино Дзофф

Один из лучших вратарей ХХ века максимально близко подобрался к «Золотому мячу» в 1973 году. Дзофф проводил дебютный сезон в «Ювентусе», сходу завоевал первое в карьере скудетто и вышел с клубом в финал Лиги чемпионов. Решающий матч во многом и решил судьбу награды. С великим Йоханом Кройффом «Аякс» завоевал главный европейский трофей в третий раз подряд, и «Золотой мяч» ушел к голландцу.

Иво Виктор

Легендарный вратарь сборной Чехословакии удостоился номинации на главную футбольную премию за первоклассное выступление на чемпионате Европы 1976 года. Он был творцом той победы и получил приз лучшего голкипера.

В голосовании за «Золотой мяч» Виктор уступил лишь победителю Лиги чемпионов и финалисту Евро Францу Беккенбауэру и Робу Ресненбринку, бронзовому призеру чемпионата Европы и лидеру «Андерлехта», завоевавшему в 76-м Кубок кубков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oeaYuZq8Qrk?si=NwDMFT1VXeCUHqGv" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оливер Кан

Великий немец претендовал на «Золотой мяч» дважды! Сначала в 2001 году после победы «Баварии» в Лиге чемпионов (Кан стал героем финала), а затем в 2002-м после серебра на чемпионате мира (лучший голкипер турнира). Жаль, что оба раза харизматичный кипер замыкал тройку. В первый раз пропустил вперед Майкла Оуэна и Рауля, а во второй — победителей мирового первенства в составе сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлоса.

Джанлуиджи Буффон

Итальянец — живая икона вратарского ремесла. Одним из ярчайших эпизодов его карьеры стал триумфальный для «скуадры адзурры» ЧМ-2006. Буффон собственноручно вытащил команду в матче с чехами, феерил в плей-офф, а титул команде принесла победа в серии пенальти.

В Германии Джиджи установил рекорд чемпионатов мира, отстояв пять из семи матчей «на ноль», но «Золотой мяч» ушел его партнеру по «Юве» и сборной Фабио Каннаваро. Впрочем, сам триумфатор был уверен, что приз заслуживал именно Буффон.

Мануэль Нойер

Отсутствие награды у Нойера после феноменального 2014 года — вопиющая несправедливость. Первый номер «Баварии» и сборной Германии попросту переписал учебники по вратарскому искусству, открыв миру роль «либеро». «Вратарь-гоняла» с замечательной игрой ногами стал выходить за пределы штрафной площади и выполнять функции последнего защитника. На мундиале в Бразилии окончательная трансформация немца помогла «бундесманшафт»: лучший голкипер и компания стали чемпионами мира, проведя турнир без единого поражения.

Однако, как и в случае с соотечественником Каном, Ману стал лишь третьим. Лучшим признали Криштиану Роналду, наконец оформившего с «Реалом» «десиму» (десятую победу в ЛЧ), следом расположился лучший игрок ЧМ-2014 Лионель Месси.