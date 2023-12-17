FourFourTwo признал Роналдиньо лучшим футболистом 2000-х годов
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо признан лучшим футболистом 2000-х годов по версии FourFourTwo, сообщается на сайте издания.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо признан лучшим футболистом 2000-х годов по версии FourFourTwo, сообщается на сайте издания.
На второй строчке расположился француз Тьерри Анри. Третье место занял еще один бразилец Роналдо.
Также в десятку лучших футболистов мира 2000-х годов вошли игрок американского «Интер Майами» аргентинец Лионель Месси (4-е место), форвард саудовского «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду (5), француз Зинедин Зидан (6), испанец Хави (7), испанец Андрес Иньеста (8), португалец Луиш Фигу (9), итальянец Андреа Пирло (10).