Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Брайтон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брентфорд
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лорьян
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
Монпелье
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина
Верона
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Альмерия
Мальорка
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:05
Марсель
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
15:00
Нант
Брест
02
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Кадис
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Монца
30
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
28Матч звезд КХЛ
15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FourFourTwo признал Роналдиньо лучшим футболистом 2000-х годов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо признан лучшим футболистом 2000-х годов по версии FourFourTwo, сообщается на сайте издания.

Наверх
Источник: AP 2023

На второй строчке расположился француз Тьерри Анри. Третье место занял еще один бразилец Роналдо.

Также в десятку лучших футболистов мира 2000-х годов вошли игрок американского «Интер Майами» аргентинец Лионель Месси (4-е место), форвард саудовского «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду (5), француз Зинедин Зидан (6), испанец Хави (7), испанец Андрес Иньеста (8), португалец Луиш Фигу (9), итальянец Андреа Пирло (10).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров впервые после ампутаций вышел на лед на коньках
Лыжница Степанова поддержала гимнастов, отказавшихся от Олимпиады-2024
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь