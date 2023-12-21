В Бразилии одобрили законопроект об учреждении «Дня короля Пеле»

Праздник посвящен трехкратному чемпиону мира по футболу Пеле, его предлагается отмечать 19 ноября по всей стране. В 1969 году в этот день бразилец забил тысячный гол в карьере. Теперь текст законопроекта будет направлен на утверждение в сенат.

В апреле имя Пеле включили в словарь португальского языка. Оно было внесено как синоним слова «лучший».