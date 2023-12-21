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23:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аякс» проиграл любительскому клубу «УСВ Херкулес» в 1/16 Кубка Нидерландов

Сегодня, состоялся матч 1/16 финала Кубка Нидерландов, в котором встречались любительский клуб «УСВ Херкулес» и 36-кратный чемпион страны амстердамский «Аякс».

Аякс
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Источник: Reuters

Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали сенсационную победу со счётом 3:2.

Футболисты «Херкулеса» вели в счёте в два мяча благодаря дублю нападающего Тима Питерса, забившего на 16-й и 66-й минутах. На 83-й минуте форвард гостей Брайан Бробби отыграл один мяч. На 89-й минуте англичанин Чуба Акпом забил второй гол «Аякса» позволивший клубу сравнять счёт. Однако на 90+3-й минуте футболист хозяев Матс Гротенбрег принёс своей команде победу.

Напомним, в чемпионате Нидерландов амстердамский клуб после неудачного старта смог исправить ситуацию и подняться в зону еврокубков. На данный момент в активе «Аякса» 25 очков в 16 матчах и пятая строчка в турнирной таблице.

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