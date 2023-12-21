«Аякс» проиграл любительскому клубу «УСВ Херкулес» в 1/16 Кубка Нидерландов

Футболисты «Херкулеса» вели в счёте в два мяча благодаря дублю нападающего Тима Питерса, забившего на 16-й и 66-й минутах. На 83-й минуте форвард гостей Брайан Бробби отыграл один мяч. На 89-й минуте англичанин Чуба Акпом забил второй гол «Аякса» позволивший клубу сравнять счёт. Однако на 90+3-й минуте футболист хозяев Матс Гротенбрег принёс своей команде победу.