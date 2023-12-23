Украинский клуб опроверг слухи о групповой повестке футболистам в военкомат

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киевский футбольный клуб «Оболонь», выступающий в Украинской премьер-лиге, на официальном сайте опроверг информацию о групповой повестке в военкомат на 25 человек.

Ранее журналист украинской спортивной программы «Та то такэ» (укр. «Ну это такое») сообщил о том, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек от территориального центра комплектования.

«Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в “Оболонь” поступила групповая повестка на 25 человек не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки», — говорится в заявлении.

В клубе отмечают, что в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов. ФК «Оболонь» имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики и военнообязанные футболисты клуба получили бронирование на период мобилизации.