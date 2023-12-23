Украинский клуб опроверг слухи о групповой повестке футболистам в военкомат
«Оболонь» опровергла информацию о групповой повестке в военкомат на 25 человек.
«Оболонь» опровергла информацию о групповой повестке в военкомат на 25 человек.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киевский футбольный клуб «Оболонь», выступающий в Украинской премьер-лиге, на официальном сайте опроверг информацию о групповой повестке в военкомат на 25 человек.
Ранее журналист украинской спортивной программы «Та то такэ» (укр. «Ну это такое») сообщил о том, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек от территориального центра комплектования.
«Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в “Оболонь” поступила групповая повестка на 25 человек не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки», — говорится в заявлении.
В клубе отмечают, что в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов. ФК «Оболонь» имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики и военнообязанные футболисты клуба получили бронирование на период мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.