Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Удинезе
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Наполи
Футбол. Зарубежный
22.12
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Монца
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
22.12
Салернитана
Милан
22
Все события
Фоторепортажи
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
09:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский клуб опроверг слухи о групповой повестке футболистам в военкомат

«Оболонь» опровергла информацию о групповой повестке в военкомат на 25 человек.

Оболонь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киевский футбольный клуб «Оболонь», выступающий в Украинской премьер-лиге, на официальном сайте опроверг информацию о групповой повестке в военкомат на 25 человек.

Ранее журналист украинской спортивной программы «Та то такэ» (укр. «Ну это такое») сообщил о том, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек от территориального центра комплектования.

«Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в “Оболонь” поступила групповая повестка на 25 человек не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки», — говорится в заявлении.

В клубе отмечают, что в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов. ФК «Оболонь» имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики и военнообязанные футболисты клуба получили бронирование на период мобилизации.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фигуристов наказали за правду? Чемпионат России начался со скандала
Навка заявила, что Исинбаева не будет работать против России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь