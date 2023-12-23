Ренан: из «Зенита» в «Реал»? Шок, но это реально!

Кто бы мог подумать, что в субботу с витрин газетных киосков на испанцев будет смотреть футболист «Зенита». Подобное сложно вообразить даже при какой-нибудь громкой победе российского клуба над мадридским. Чалов с Щенниковым, добывавшие для ЦСКА разгромную победу на «Сантьяго Бернабеу» в 2018-м, не удостаивались такой чести. А тут — запасной футболист.

Но это правда. В субботу белозубая улыбка Роберта Ренана оказалась прямо на первой полосе одного из известнейших футбольных изданий Европы AS. Повод банален: журналисты выяснили, что «Реал» всерьез нацелен приобрести или арендовать 20-летнего защитника «Зенита» уже этой зимой. Заголовок на обложке исчерпывающе говорит обо всем: «Новый год — новый центральный защитник».

Важно подчеркнуть, что AS — промадридское СМИ, которое часто попадает в инсайды, связанные с «Королевским клубом». Поэтому проходить мимо нельзя: если журналисты столь громко заявляют о потенциальном новичке, значит, почва для этого есть. И достаточно твердая.

Первые слухи о возможном трансфере Ренана в «Реал» появились еще в феврале, когда бразилец даже не провел ни одной тренировки в составе сине-бело-голубых. Те инсайды родились под впечатлением от успешной игры Роберта и его бразильских партнеров на чемпионате Южной Америки (U20). Издание Jovem Pan Esportes даже называло возможную сумму трансфера — 40 миллионов евро, во что поверить было сложно.

Ду Кейрос, Роберт Ренан и Малком | Источник: Спорт-Экспресс

Сейчас в это тоже трудно поверить, но у «Реала» возникли масштабные кадровые проблемы, которые нужно решать как можно быстрее. В августе на долгий срок из-за травмы выбыл один основной центральный защитник, Эдер Милитао, в декабре — другой, Давид Алаба. Флорентино Перес почти никогда не делает зимние покупки, но сейчас готов сделать исключение — форс-мажор.

AS сообщает, что «Реал» ищет авральную замену по четким критериям: «левоногий, молодой, с большим будущим, в аренду с опцией выкупа». А кто подходит по таким параметрам? Ренан! Его огромный плюс в том, что он готов уйти уже сейчас, а клуб — отпустить игрока. Посреди сезона мало кто охотно расстается с футболистами, так что это важный аспект сделки.

Конечно, кандидатура Ренана родилась не вчера. Давно известно, что на покупке Роберта настаивает главный скаут «Реала» Джуни Калафат. А это не просто селекционер, а человек с мировым именем: именно он привез в Мадрид Винисиуса Жуниора, Родриго, Мартина Эдегора, Каземиро, Феде Вальверде, Эндрика (переберется за океан в ближайшее время) и много кого еще. Если специалист такого уровня видит в лавочнике «Зенита» талант, значит, он есть.

Другое дело, что все эти новости расходятся с происходящим на поле. Ренан не один раз грубо ошибался, заставлял болельщиков нервничать из-за авантюрного дриблинга и в конце лета потерял место в стартовом составе. Осенью Роберт провел всего три официальных матча за «Зенит»: все — в Кубке. Как футболист с такой статистикой может оказаться целью «Реала» номер один?

Сергей Семак не раз говорил о том, что Роберт действительно одарен, но «Зенит» — плохое место для обкатки талантов. Тренерский штаб сине-бело-голубых много раз прощал Ренану ошибки, но команда не может ждать: результат нужен здесь и сейчас, поэтому играют готовые футболисты, а не сырые. «Зенит» — просто неподходящая команда для развития Ренана, а нынешний «Реал», как ни парадоксально, — наоборот. В Мадриде бразилец будет сразу получать игровую практику, а когда маститые конкуренты восстановятся, продолжит получать опыт, просто тренируясь бок о бок со звездами. Да и кто знает, может, Ренан так ярко проведет старт 2024 года, что останется в основе надолго.

AS не пишет, сколько «Реал» готов заплатить за Ренана, но намекает, что клуб не хочет платить за авральную замену 40 миллионов евро, поэтому ищет кого-то подешевле. Возможно, это будет аренда с обязательным правом выкупа. «Вест Хэм», по слухам, пару недель назад был готов раскошелиться на 25 миллионов евро, что уже хорошо для «Зенита». Напомню, что Ренан достался сине-бело-голубым «на сдачу» — он был частью сделки по обмену Юри Альберто в «Коринтианс».

Transfermarkt сейчас оценивает защитника в 9 миллионов евро. Цена — не самая большая проблема. Тот же источник пишет, что сложности могут возникнуть при осуществлении самой сделки, ведь санкций никто не отменял. «Коринтианс», например, отказался быть посредником между «Зенитом» и «Вест Хэмом», так что этот вариант тоже ненадежен.

Впрочем, последние события показывают, что выход можно найти в любой ситуации. Тот же «Реал Сосьедад» смог приобрести у «Динамо» Захаряна напрямую, так что и «Зенит» с «Реалом» наверняка договорятся. Было бы желание.