Ренан перейдет в бразильский «Интернасьонал», пишут СМИ

По информации источника, соглашение с 20-летним игроком будет рассчитано на один год. Защитник уже успел поговорить с главным тренером «Интернасьонала» Эдуардо Куде о следующем сезоне. Согласование сделки находится на завершающей стадии.

Отмечается, что Ренан пользуется спросом в Европе, однако большинство клубов не хотят вести прямые переговоры с российскими командами. Ранее испанское издание As сообщало, что мадридский «Реал» рассматривал вариант с арендой Ренана с последующим правом выкупа.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил РИА Новости, что петербургский клуб не планирует расставаться с игроками в зимнее трансферное окно.