Ренан перейдет в бразильский «Интернасьонал», пишут СМИ
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Роберт Ренан перейдет в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды, сообщает ESPN Brazil.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Роберт Ренан перейдет в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды, сообщает ESPN Brazil.
По информации источника, соглашение с 20-летним игроком будет рассчитано на один год. Защитник уже успел поговорить с главным тренером «Интернасьонала» Эдуардо Куде о следующем сезоне. Согласование сделки находится на завершающей стадии.
Отмечается, что Ренан пользуется спросом в Европе, однако большинство клубов не хотят вести прямые переговоры с российскими командами. Ранее испанское издание As сообщало, что мадридский «Реал» рассматривал вариант с арендой Ренана с последующим правом выкупа.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил РИА Новости, что петербургский клуб не планирует расставаться с игроками в зимнее трансферное окно.
Ренан является воспитанником «Коринтианса», он перешел в «Зенит» в январе и стал с петербургской командой чемпионом России в сезоне-2022/23. Действующее соглашение игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитано до лета 2028 года. В текущем сезоне Ренан сыграл за «Зенит» восемь матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.