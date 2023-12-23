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23 декабря, источник: Sport24

В «Зените» опровергли новость об уходе Ренана в аренду в «Интернасьонал»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость, что защитник петербуржцев Роберт Ренан близок к переходу в бразильский «Интернасьонал».

Зенит
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Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня ESPN сообщил, что Ренан перейдет в «Интернасьонал» на правах аренды до конца 2024 года.

«Ренан уходит в “Интернасьонал” на правах аренды? Нет», — заявил Медведев в интервью РИА Новости.

В нынешнем сезоне 20-летний Роберт Ренан провел за «Зенит» 8 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 9 миллионов евро.

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