Футболист «Спартака» может перейти в «Спортинг»
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич может перейти в португальский «Спортинг», сообщает Rumores Sporting в соцсети Х.
Спартак
Спортинг
По информации источника, португальский клуб сделал 22-летнего защитника одной из своих целей в зимнее трансферное окно.
Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его действующее соглашение с московской командой рассчитано до лета 2026 года.
В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за «красно-белых» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также в его активе пять матчей за сборную России.