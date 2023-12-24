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11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Спартака» может перейти в «Спортинг»

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич может перейти в португальский «Спортинг», сообщает Rumores Sporting в соцсети Х.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, португальский клуб сделал 22-летнего защитника одной из своих целей в зимнее трансферное окно.

Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его действующее соглашение с московской командой рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за «красно-белых» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также в его активе пять матчей за сборную России.

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