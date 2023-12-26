Ренан — приоритетный вариант для «Реала», Лесовой едет в Израиль, «Зенит» дает 12 миллионов евро за Арьяса

«Зенит» хочет Арьяса из «Флуминенсе»

«Зенит» интересуется полузащитником «Флуминенсе» Джоном Арьясом, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, питерский клуб оценил трансфер колумбийского вингера в 12 миллионов евро.

26-летний Арьяс выступает за «Флуминенсе» с 2021 года. Контракт игрока сборной Колумбии с бразильской командой заключен до 31 августа 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.

В 2023 году Арьяс провел 61 матч за «Флуминенсе» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 17 голевых передач. На счету футболиста 11 матчей за сборную Колумбии.

Лесовой продолжит карьеру в Израиле?

25-летний полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой перейдет в «Маккаби Хайфа», утверждает Sport5. Сумма сделки составит около миллиона евро, однако срок контракта неизвестен. По данным источника, у Лесового есть еврейские корни, что позволяет ему не считаться легионером в местном чемпионате. За «Динамо» в этом сезоне Даниил отыграл восемь матчей, результативными действиями не отметился.

Даниил Лесовой | Источник: Спорт-Экспресс

В «Байере» не будет распродажи

Как сообщает Kicker, «Байер» не планирует распродавать состав этой зимой. Издание сообщает об интересе к Джонатану Та со стороны «Баварии» и «Челси», а также к Пьеру Инкапиэ от «Ливерпуля», «Милана», «Ньюкасла» и «Ромы». Однако леверкузенцы планируют сохранить игроков. На данный момент команда Хаби Алонсо лидирует в бундеслиге, набрав 42 очка. У идущей второй «Баварии» 38 баллов.

Очередные миллионы от «МЮ»?

Атакующая линия «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне не впечатляет результативностью. На этом фоне Sport1 сообщает, что манкунианцы интересуются 22-летним форвардом «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Возможную сделку оценивают в 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне голландец оформил 7+2 по системе «гол плюс пас» в 17 турах серии А.

Также Corriere dello Sport сообщает, что «дьяволы» рассматривают 19-летнего полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша. Португальцы хотят за футболиста около 100 миллионов евро, притом что в этом розыгрыше он забил только один гол и отдал ассист в 14 матчах чемпионата.

ЦСКА оживает на трансферном рынке

По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы отдали своего 20-летнего воспитанника Никиту Ермакова в бесплатную аренду в «Пари НН». При этом у ЦСКА право приоритетного выкупа в 2025 году за 90 миллионов рублей и в 2026-м — за 110. Нижегородцы смогут выкупить полузащитника летом за 25 миллионов рублей, если захотят. В случае последующей перепродажи красно-синие могут рассчитывать на 15% от сделки.

Вечером DZFoot сообщил, что москвичи хотят арендовать у «УСМ Алжир» 18-летнего хавбека Сида Ахмеда Айссауи. Ориентировочная стоимость сделки — 150 тысяч долларов.

«Реал» всерьез интересуется Ренаном

Аренда защитника «Зенита» Роберта Ренана является наиболее привлекательным вариантом для «Реала», утверждает бразильское издание O Globo.

Мадридский клуб рассчитывает, что Эдер Милитао восстановится от травмы к марту или апрелю и Карло Анчелотти не потребуется подписывать кого-то на постоянной основе для усиления обороны.

Напомним, «Реал» лишился двух центральных защитников — Милитао и Давида Алабы — на длительный срок. У обоих футболистов одинаковые повреждения — разрыв крестообразных связок. Милитао получил травму в августе, Алаба — в декабре.

Помимо Ренана «Реал» рассматривает возможность подписания Гонсалу Инасиу («Спортинг» Лиссабон), Антониу Силвы («Бенфика») или Джорджо Скалвини («Аталанта») для укрепления обороны на время травм основных защитников.

По данным Marca, ранее от трансфера в Мадрид отказался Эмерик Ляпорт, который сейчас выступает в Саудовской Аравии.

Что касается Ренана, то несколько дней назад бразильские источники утверждали о возможной аренде защитника «Зенита» в «Интернасьонал», переговоры о которой могут завершиться уже на этой неделе.

Что еще происходит на трансферном рынке:

• «Рубин» опроверг переговоры с Джордже Деспотовичем. Ранее 31-летний форвард, уже выступавший за казанцев с 2020-го по 2022 год, заявил о том, что общается с клубом на предмет перехода.

• От 34-летнего вингера Алексея Ионова в один день отказались в «Урале» и «Оренбурге». Президент екатеринбуржцев заявил о том, что у клуба вряд ли возникнет интерес к игроку; оренбуржцы также сказали, что не намерены выходить на сделку.

• Три клуба из Саудовской Аравии интересуются Алексисом Санчесом. «Аль-Иттихад», «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттифак» рассчитывают на сделку уже зимой, однако сам чилиец намерен продолжить карьеру в МЛС.

• Арнор Сигурдссон перешел в «Блэкберн» после приостановки контракта с ЦСКА. 24-летний исландец подписал контракт до лета 2025 года. В этом сезоне чемпионшипа Сигурдссон провел 15 матчей и забил 4 гола. В Кубке Английской лиги хавбек забил 1 гол в 2 матчах.