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16:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермский «Амкар» объявил имя нового главного тренера

ПЕРМЬ, 26 декабря, ФедералПресс. ФК «Амкар» предложил Андрею Блажко возглавить команду. Сейчас 45-летний специалист трудится старшим тренером в красноярском «Енисее», который выступает в Первой лиге ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Наши взгляды на развитие клуба во многом совпадают, нам импонирует футбол, который Андрей Блажко прививает своим командам. Сейчас контракт еще не подписан, мы находимся в рабочем процессе», — сообщил президент «Амкара» Валерий Чупраков.

По его словам, нового тренера красно-черных планируют представить сразу после новогодних каникул.

Напомним, предыдущий тренерский штаб во главе с Иваном Черенчиковым завершил работу после провальной осенней части сезона. Перед «Амкаром», который выступал в «серебряной» группе Второй лиги А, ставили задачу выйти в «золотую» группу. Однако подопечные Черенчикова не только не выполнили ее, но вылетели во Вторую лигу Б, заняв восьмое место.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пермскому «Амкару» снова ставят задачу выйти в Первую лигу.

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