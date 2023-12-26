Пермский «Амкар» объявил имя нового главного тренера

«Наши взгляды на развитие клуба во многом совпадают, нам импонирует футбол, который Андрей Блажко прививает своим командам. Сейчас контракт еще не подписан, мы находимся в рабочем процессе», — сообщил президент «Амкара» Валерий Чупраков.

Напомним, предыдущий тренерский штаб во главе с Иваном Черенчиковым завершил работу после провальной осенней части сезона. Перед «Амкаром», который выступал в «серебряной» группе Второй лиги А, ставили задачу выйти в «золотую» группу. Однако подопечные Черенчикова не только не выполнили ее, но вылетели во Вторую лигу Б, заняв восьмое место.