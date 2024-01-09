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17:51 (мск), источник: Sport24

На какой машине ездил легендарный футболист СССР. Ему было стыдно перед командой

История с «Волгой» Иштояна.

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Источник: Sport24

Во времена СССР, особенно в 1960-е и 1970-е, «Волга» была самым желанным автомобилем. Она считалась самой крутой машиной, из тех, что поступали в продажу, поэтому заполучить ее мечтали миллионы.

Тем не менее осуществить эту мечту мало кому удавалось. Ведь, как правило, получали «Волги» по блату, либо за особые заслуги, либо после многолетнего ожидания в очереди на покупку. А ведь за машину надо было еще заплатить огромные деньги. К примеру, в 1970-е «Волга» стоила 8500 рублей, пока внедорожник УАЗ-469 продавался за 7 тысяч рублей, «Москвич-412» — за пять тысяч рублей, а «Запорожец» ЗАЗ-966 — за три тысячи рублей.

При этом, с трудом заполучали «Волги» не только обычные граждане, но и легендарные спортсмены — даже чемпионы СССР.

Так, легендарный нападающий сборной СССР и ереванского «Арарата» Левон Иштоян до сих пор помнит, как ему пришлось «сражаться» за белую «Волгу». А ведь всем в его команде должно было достаться по одному подарочному автомобилю совершенно бесплатно.

В 1973 году «Арарат» выдал суперсезон — взял чемпионство и Кубок СССР. За это власти пообещали футболистам щедрый приз — 16 «Волг». Однако выполнить свои обещания так и не смогли.

«В 73-м выигрываем Кубок и чемпионат, команда отличная. Когда сезон здорово начали, республиканский Совмин попросил у Москвы 16 “Волг”. Чтоб в конце сезона все ребята получили. Становимся чемпионами, эти 16 машин приходят в Ереван.

Вдруг мне друг говорит: «Лева, беги скорее за своей “Волгой”, а то не получишь. 10 машин уже продали! Мне не веришь — расспроси в Ереване наших ребят. Все подтвердят. 5 “Волг” на команду осталось!».

В итоге дали мне, капитану Оганесу Заназаняну, вратарю Алеше Абрамяну, Андреасяну и Маркарову. Все", — вспоминал Иштоян.

Форвард получил долгожданную и желанную миллионами белую «Волгу». И даже уникальный номер в придачу — «00−08», под которым он играл в «Арарате». Однако радости от презента Иштоян совершенно не испытал. Более того, футболист даже застыдился.

Мне неудобно было на этой машине ездить, честное слово. Каждый раз приезжал на тренировку — ребята так смотрели… Мы же друзья! Сидеть в этой «Волге» не мог. Быстро продал.

Левон Иштоян

Впрочем, едва ли футболист хоть сколько-нибудь переживал из-за продажи. Впредь он катался на автомобилях, которые были намного круче «Волги». Иштоян ездил на «Мерседесе», «Ауди» и огромном красном «Лексусе», который он полюбил больше всех.

Левон Иштоян выступал за «Арарат» с 1968 по 1975 год. За это время он провел 240 матчей, в которых забил 36 мячей.

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