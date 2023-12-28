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20:49 (мск), источник: Sport24

Уткин назвал лучшего на данный момент футболиста с российским паспортом

Бывший телевизионный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин иронично ответил на вопрос своего подписчика.

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Источник: https://vk.com/egrisi_afc

Тот поинтересовался у Уткина: «Какой сейчас самый сильный футболист с российским паспортом?».

Уткин ответил одной фразой: «С отрывом — Малком».

Малком — бразильский нападающий «Аль-Хиляля», который за время выступлений за «Зенит» получил российское гражданство. Это случилось в феврале 2023 года. 3 августа 2023 года Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

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