Уткин назвал лучшего на данный момент футболиста с российским паспортом

Тот поинтересовался у Уткина: «Какой сейчас самый сильный футболист с российским паспортом?».

Малком — бразильский нападающий «Аль-Хиляля», который за время выступлений за «Зенит» получил российское гражданство. Это случилось в феврале 2023 года. 3 августа 2023 года Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.