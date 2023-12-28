Уткин назвал лучшего на данный момент футболиста с российским паспортом
Бывший телевизионный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин иронично ответил на вопрос своего подписчика.
Бывший телевизионный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин иронично ответил на вопрос своего подписчика.
Тот поинтересовался у Уткина: «Какой сейчас самый сильный футболист с российским паспортом?».
Уткин ответил одной фразой: «С отрывом — Малком».
Малком — бразильский нападающий «Аль-Хиляля», который за время выступлений за «Зенит» получил российское гражданство. Это случилось в феврале 2023 года. 3 августа 2023 года Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.