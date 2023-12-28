Китай — последний шанс для Слуцкого. В России он потерял свой статус

Источник: ФК «РУБИН»

Карьера Слуцкого уникальна, конечно. Если у одних тренеров чередуются взлёты и падения, то у Леонида Викторовича до 2016 года всё шло вверх, а затем резко скатилось вниз. Вершина — три чемпионских титула в РПЛ и ¼ финала ЛЧ. А вот начиная со сборной России пошёл спад. Евро-2016 — провал. Период в «Халле», по сути, тоже в силу разных обстоятельств. Относительно ровный перформанс с «Витессом», а потом вылет «Рубина». Опять же на фоне обстоятельств в виде отъезда легионеров, но тем не менее.

В Казани Слуцкий не без оснований заработал имидж самого медийного тренера РПЛ. Ролик «Рубин» — СуперГуд" до сих пор всплывает в голове. Когда тренер покинул клуб ФНЛ, то погрузился в YouTube и стал участвовать в разных шоу. И даже создал несколько своих авторских проектов. За один из них получил кучу хейта в связи с обилием мата.

Читайте также Шоу Слуцкого и Дзюбы закрывается после 16 выпусков

Тут как раз я бы воздержался от оценок, потому что юмор — штука крайне субъективная. Он и не обязан всем нравиться. Однако получилось так, что именно это затмило остальные публичные выступления. Например, как комментатор Слуцкий не раз работал в 2023 году и благодаря своему опыту подмечал детали, которые не видели напарники по репортажу.

Тем не менее за год статус Слуцкого изменился. Если раньше его воспринимали как ведущего тренера, то теперь — как просто ведущего. Ну или как адвоката Дзюбы. Сам тренер резонно замечал, что не делает ничего противозаконного и не собирается слушать нравоучения незнакомых людей. Имеет полное право. Только параллельно Слуцкий отодвинул себя уже не только от судейского сообщества, а ещё от клубов РПЛ. Нашими командами преимущественно руководят люди, которые далеки от мемов в YouTube.

Читайте также Ловчев предположил, почему Леонид Слуцкий не хочет работать в России

Статус тренера неразрывно связан с его имиджем. Представления о человеке могут быть обоснованы или нет, но сейчас отношение к Слуцкому изменилось. За 2023 год в РПЛ было много отставок, но никто не решился назначить трёхкратного чемпиона. Не было даже инсайдов о переговорах со Слуцким. Вот мы и получаем, что мир большой, а места для этого тренера не так много. Представить россиянина в Европе сейчас стало ещё сложнее, чем раньше. Про РПЛ мы уже сказали, а от условного чемпионата Казахстана Слуцкий и сам не в восторге.