Василий Уткин оценил перспективы Леонида Слуцкого в Китае

«Василий, какие перспективы видите у Слуцкого в Китае? Ни у кого причастного к футболу никакой перспективы в Китае нет. Это место профессионального забвения», — написал Уткин в своём телеграм-канале, отвечая на вопрос зрителя.

Напомним, 27 декабря китайский клуб объявил о назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий возглавит тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе».