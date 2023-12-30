Уникальные кадры «Голубого огонька» с великим футболистом СССР. Он очаровал всю студию во время эфира

«Голубой огонек» — легендарная передача СССР и России, настоящий символ Нового года. С первого выпуска и до сегодняшних дней ее посетили тысячи талантливых людей, причем, не только звезды эстрады, театра и кино, но знаменитые спортсмены.

Мы уже рассказывали, как в «Голубом огоньке» снимались великие футболисты Яшин, Бесков и Иванов.

А теперь вспомним, как в эфире программы появился легендарный полузащитник тбилисского «Динамо» и сборной СССР Давид Кипиани.

Члены сборной команды СССР по футболу (слева направо): Виталий Дараселия, Александр Бубнов, Давид Кипиани, Рамаз Шенгелия

Кипиани снялся в «Голубом огоньке» в 1982 году. По сюжету программы, ведущие — известный комментатор Котэ Махарадзе и актер Владимир Басов по видеосвязи связались с футболистом, которого застали за праздничным столом.

Сначала Кипиани поздравил присутствующих на «Голубом огоньке» с наступающим праздником, а затем ответил на вопросы ведущих.

Басов: «Все ожидают ЧМ-1982 в Испании. Будете ли вы счастливы, если забьете решающий мяч в финале?».

Кипиани: «Я был бы рад. Не имеет значения, кому бы я забил. Но, по-моему, это не самое главное. Не самое главное, чтобы этот гол забил именно Кипиани. Не имеет значения, кто это сделает. Пускай этот гол забьет Шенгелия, Блохин или Гаврилов. Главное, чтобы этот гол был. Он состоялся и принес радость миллионам болельщиков».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240114&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вопрос Махарадзе коснулся Кубка Кубков, в финале которого динамовцы переиграли «Карл Цейсс» в уходящем году, и оказался гораздо интереснее. Как, кстати, и ответ на него.

Махарадзе: «Известно, что Кубок Канады, который завоевали наши хоккеисты весит 48 килограммов. А сколько весит Кубок Кубков, который завоевали динамовцы Тбилиси?».

Кипиани: «Не знаю, сколько он весит. Но стоит дорого. Он стоит тяжелых тренировок, горечи поражений и искренней радости миллионов советских людей. Не существует тяжелых кубков. Есть трудные победы. И снова радость за них».

После этой речи Кипиани поздравил советских граждан с Новым годом и с бокалом шампанского в руке пожелал им здоровья, радости и счастья.

Как только футболист закончил поздравление, в зале раздались аплодисменты. Кипиани очаровал присутствующих своими ответами и неповторимым обаянием.

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К несчастью, по злому року судьбы, на тот самый чемпионат мира в Испании, о котором рассуждал Кипиани, он так и не поехал. Еще в сентябре 1981-го Давид сломал ногу и восстановиться к турниру не успел, а что еще страшнее, в принципе не смог вернуть себе былую форму и через какое-то время закончил карьеру.