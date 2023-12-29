Сколько зарабатывал великий футболист СССР в США. Его семья едва сводила концы с концами

Сергей Гоцманов — легендарный советский и белорусский футболист. Он становился чемпионом СССР с минским «Динамо», в составе национальной сборной забивал великому английскому вратарю Питеру Шилтону и был в шаге от победы на Евро-1988. А еще четырежды признавался футболистом года в Белоруской ССР!

До 1990-х Гоцманов хранил верность «Динамо», а после, как и многие соотечественники, рванул на Запад. Там играл за английские «Брайтон» и «Саутгемптон», немецкий «Галлешер», ненадолго вернулся в Беларусь и в середине десятилетия переехал на ПМЖ в США — ради жены.

«Супруга работала в Минске в одной из школ гимнастики, — рассказывал Гоцманов в интервью “Прессболу”. — Рядом трудился наставником достаточно известный спортсмен, который выступал еще на Олимпийских играх 1964 года. Затем он перебрался в США, открыл гимнастический клуб и пригласил ее на работу. К моменту отъезда я полгода уже не играл и в Америке в лучшем случае рассчитывал найти какую-нибудь подходящую команду по мини-футболу. Думал, в Миннеаполисе, находящемся на севере страны, ничего нормально футбольного и быть не может. Но оказался неправ. Еще удалось поиграть».

Гоцманов нашел команду через объявление в газете. Футболист пришел на просмотр в «Миннесоту Тандер» и так понравился тренеру, что вскоре с ним подписали контракт.

«Был подписан контракт, но играл я за “Миннесоту” все равно фактически бесплатно. Дело в том, что в Штатах у меня был не совсем определенный статус, и для того, чтобы я юридически получил право работать там, где хочу, жене (это же она сюда приехала по рабочей визе, а я так — в довесок) нужно было оформить вид на жительство — “грин-карту”. Для этого ей предстояло нанять адвоката, что стоит, сами понимаете, не пять копеек», — рассказывал Гоцманов.

«Учитывая, что и у нее возникли сложности с работой и с деньгами, я попросил руководство клуба, чтобы сумма, которую они мне планируют платить, пошла на оформление “грин-карты” жены. Потому что если такой документ будет у нее, то все остальные члены семьи получат его автоматически. Клуб мою просьбу выполнил, и нам пришел положительный ответ на запрос о виде на жительство».

Тем не менее до этого футболисту пришлось пройти через бюрократический ад. В тот период семья Гоцманова с трудом сводила концы с концами и была в шаге от депортации.

«Жена попала в неприятную ситуацию. Приехала, месяц поработала — и ее клуб обанкротился. Для нас это было тяжелым ударом, поскольку разрешение на работу было у нее исключительно в том клубе, который оформлял ей визу. И, пока родительница одной из юных гимнасток хлопотала, чтобы заново открыть школу, кто-то из “доброжелателей” сообщил куда следует — эти русские, мол, нелегально здесь живут. И поначалу нам было предложено в две недели покинуть территорию Соединенных Штатов, иначе депортируют из страны. Но мы представили документы, на какие средства живем, показали банковские чековые книжки, после чего нам разрешили остаться».

Когда же футболисту, наконец, начали платить зарплату, его семья выдохнула с облегчением. Правда, намного лучше жить Гоцмановы не стали. Ведь, по меркам США, полузащитник получал довольно скромные деньги.

«Когда у меня появилась “грин-карта”, “Миннесота” наконец начала платить мне за игру в футбол. Две тысячи долларов. В принципе, тогда можно было жить на эти деньги. Примерно тысяча уходила на аренду жилья, а на остальное кормил семью. Нам хватало на жизнь. Это кажется, что в Америке все получают миллионы. Люди за те же две тысячи вкалывают, будь здоров. В США никто деньгами не раскидывается», — признавался футболист.

Несмотря на то, что в новой стране обустроиться было непросто, возвращаться на родину Гоцманов категорически не хотел. Поэтому после завершения карьеры в 1998 году устроился сразу на две работы — водил школьный автобус и тренировал детей в академии в Миннесоте. Так семья футболиста и закрепилась в США.