Власти Украины рассказали о скором возвращении зрителей на спортивные арены

«Мы разработали рекомендации по поручению правительства. В принципе, для организаторов соревнований, желающих провести мероприятие с привлечением зрителей, уже есть такой механизм.



Он уже действует. В начале прошлой недели мы разослали эти рекомендации. Там предусмотрена процедура, просто определённое согласование, оно потребует времени. Я думаю, что, начиная с первых дней следующего года, исходя из этой процедуры, можно будет рассчитывать на то, что какие-то соревнования будут проходить со зрителями.



Всё будет зависеть от локации. Вот Дворец спорта — мы понимаем: прямо под ним расположено метро, лучшее бомбоубежище. В принципе, спортивные сооружения всегда строятся в расчёте на скорую эвакуацию. Например, нормы УЕФА предусматривают, что чаша футбольного стадиона на 70−80−90 тысяч зрителей должна быть построена так, чтобы её можно было полностью эвакуировать в течение восьми минут.



Понятно, что такого количества сейчас никто не допустит, потому что количество зрителей будет зависеть от того, рядом ли укрытие, на сколько людей оно рассчитано. Общее количество людей на сооружении, включая спортсменов и обслуживающий персонал, должно быть не больше, чем вмещает укрытие, расположенное в 10-минутной досягаемости от сооружения. Под каждое мероприятие будет составлен протокол, подписываемый ответственными лицами.



Конечно, мы все сегодня живём с определёнными рисками. Но я считаю, что допуск определённого количества зрителей на наши полностью оборудованные для этого спортивные сооружения не увеличивает эти риски», — цитирует Бедного ВВС.