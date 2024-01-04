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22:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Артур опасается перехода в «Зенит» из-за ситуации на Украине

Бразильский нападающий «Палмейраса» Артур не уверен в целесообразности своего перехода в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает GOAL.

Зенит
Палмейрас
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Источник: MIGUEL SCHINCARIOL

По информации источника, переговоры между «Палмейрасом» и «Зенитом» о трансфере Артура вновь вышли на первый план на прошлой неделе после встречи нового агента нападающего с двумя клубами. Сам Артур, однако, не совсем уверен в правильности варианта с переездом в Восточную Европу. Стороны пытаются убедить Артура в том, что трансфер будет привлекательным с финансовой точки зрения. Бразилец, однако, опасается переезда в Россию из-за сложной политической ситуации на Украине. Итоговое решение должно быть принято в ближайшие дни.

Напомним, в этом сезоне игрок провёл 59 матчей в составе «Палмейраса», забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Артур выступает за «Палмейрас» с 2023 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года.

В конце февраля 2022-го Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

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