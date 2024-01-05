Роналду получит премию Марадоны на церемонии Dubai Globe Soccer Awards 2023

Вручение награды состоится 19 января на церемонии Dubai Globe Soccer Awards 2023, сообщает Goal.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 54 гола в матчах за «Аль-Наср» и сборную Португалии в 2023 году. В гонке бомбардиров португальский форвард обошёл таких игроков, как нападающие «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (52 гола) и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн (52), а также форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (50).

Отметим, что в этом месяце Криштиану Роналду выиграл награду «Игрок месяца Саудовской профессиональной лиги» за декабрь, забив пять голов и отдав три ассиста в пяти матчах.