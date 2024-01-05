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11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду получит премию Марадоны на церемонии Dubai Globe Soccer Awards 2023

38-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пополнит свою коллекцию ещё одним трофеем: наградой Марадоны как лучшему бомбардиру года.

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Источник: Чемпионат.com

Вручение награды состоится 19 января на церемонии Dubai Globe Soccer Awards 2023, сообщает Goal.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 54 гола в матчах за «Аль-Наср» и сборную Португалии в 2023 году. В гонке бомбардиров португальский форвард обошёл таких игроков, как нападающие «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (52 гола) и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн (52), а также форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (50).

Отметим, что в этом месяце Криштиану Роналду выиграл награду «Игрок месяца Саудовской профессиональной лиги» за декабрь, забив пять голов и отдав три ассиста в пяти матчах.

В нынешнем сезоне португалец забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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