Гонорар года: Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии до 200 млн евро за сезон

Болельщики могут полагаться лишь на косвенные данные или информацию инсайдеров, когда речь заходит о доходах футболистов. Forbes утверждает, что самый высокооплачиваемый игрок мира — Криштиану Роналду, перебравшийся в Саудовскую Аравию еще в конце 2022 года. Футбольный доход португальской звезды «Аль-Насра» составляет $200 млн с учетом коммерческих сделок с клубом. У его вечного соперника Лионеля Месси из «Интер Майами» — только $65.

Неймару в «Аль-Хиляле» платят $80 млн в год. Впрочем, по данным журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, бразилец зарабатывает значительно больше: 150 млн евро в год, а с учетом бонусов и рекламных контрактов — до 200 млн. Похожие цифры озвучил и Sky Sports, а Foot Mercato в августе утверждал, что за каждую победу «Аль-Хиляль» будет платить футболисту по 80 000 евро.

Деньги за похвалу

На бонусы за результаты Неймар сейчас не рассчитывает. В середине октября в матче сборной против Уругвая он получил тяжелую травму. С тех пор нападающий восстанавливается, а клуб даже исключил его из заявки на сезон. Но «Аль-Хиляль» приглашает статусных игроков не только ради побед и титулов, но и для пиара. Foot Mercato писал, что Неймар будет получать по 500 000 евро за каждый пост, восхваляющий Саудовскую Аравию — ценник продиктован в том числе огромной аудиторией футболиста в соцсетях: только в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией) у него 217 млн подписчиков.

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Кроме того, в контракте игрока указано, что ему положен частный самолет и большой особняк с прислугой, где нападающему разрешено жить с девушкой без заключения брака, хотя законы страны это запрещают. В крайне религиозной Саудовской Аравии Неймар ведет себя весьма фривольно. Еще в августе бразилец появился на публике с большим крестом на груди, хотя демонстрация христианской символики в мусульманской стране под запретом.

Хотя Неймар много лет играл в европейских топ-клубах, его доход после переезда в Саудовскую Аравию вырос в несколько раз. Еще в родном «Сантосе» с 2011-го ему платили 3,05 млн евро в год, спустя два года в «Барселоне» он зарабатывал уже 6,9 млн, а перед переездом в Париж — по 15,7 млн за сезон. Зарплата в ПСЖ теперь тоже не выглядит астрономической на фоне цифр в текущем контракте с «Аль-Хилялем»: от 23,8 млн до 66 млн евро за сезон.

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Параллельно Неймар богател за счет спонсоров: десятилетнее соглашение с Nike (закончилось в 2020-м) принесло ему в общей сложности 78,5 млн евро, а действующий договор с Puma прибавил к счету еще по меньшей мере 75 млн. Также нападающий работает с Red Bull, DAZN, Konami, Epic Games и другими крупными брендами. Заодно Неймар повысил благосостояние отца. Когда бразильцу было 14 лет, им интересовался «Реал». Чтобы не допустить отъезд вундеркинда в мадридскую академию, «Сантос» заплатил его семье $1 млн. А в 2014-м отец подтвердил, что заработал 10 млн евро на трансфере сына в «Барселону».

Еще больше звезд

Конечно, ни один клуб Саудовской Аравии не способен самостоятельно закрыть потребности Неймара и других звезд. На трансферы и зарплаты «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» тратят средства, выделенные министерством спорта страны — всего 19,7 млрд евро. Таких возможностей нет ни у одной команды мира: в Европе действует финансовый Fair Play, а в американской МЛС главный критерий для трансфера — экономическая целесообразность. Так что клубы Саудовской Аравии могут тратить деньги без оглядки.

Единственное серьезное ограничение — лимит на легионеров. Сейчас в заявке на сезон может быть не больше восьми иностранцев. Участники чемпионата предлагают расширить квоту — до 10 игроков, и, по данным The Telegraph, лига готова пойти навстречу. Если регламент изменят к старту следующего сезона, то болельщиков снова ждет жаркое трансферное окно: на Ближний Восток смогут отправиться еще 6−8 звездных футболистов.

Лимит на легионеров — действительно острый для саудовских клубов вопрос. Например, только в сентябре закончилась история с аргентинским нападающим Лисандро Альсугараем. Он перешел в «Аль-Ахли» в августе 2022-го, а уже в начале сентября был отчислен по сомнительной причине: игрок получил травму во время контрольного матча. Врачи диагностировали вывих лодыжки и запретили ему тренироваться. Он не появлялся на базе несколько недель, а затем получил письмо от клуба: в нем говорилось, что «Аль-Ахли» разрывает контракт с форвардом, потому что тот отсутствовал без уважительной причины.

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Лисандро числился игроком саудовского клуба чуть больше месяца, к тому же после травмы ему сложно было найти новую команду. Он обратился в ФИФА, потому что посчитал повод для разрыва соглашения надуманным. Вероятно, «Аль-Ахли» освобождал место в заявке для более сильных легионеров, поэтому даже здоровый Лисандро клубу был не нужен. Подобные истории — не редкость: из «Аль-Нара» с той же формулировкой выгнали марокканца Абдерразака Хамдаллу, а из «Аббха» — испанца Данни Суареса. В сентябре 2023 г. ФИФА встала на сторону отчисленных футболистов. Клубы саудовской лиги должны выплатить им компенсацию в 16 млн евро, что немного по сравнению с зарплатами ведущих игроков чемпионата.