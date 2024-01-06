Умер двукратный чемпион мира по футболу
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Марио Загалло умер на 93-м году жизни, сообщается на странице экс-футболиста.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Марио Загалло умер на 93-м году жизни, сообщается на странице экс-футболиста.
«С большим сожалением сообщаем о кончине нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек. Гигантский идол. Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений. Благодарим бога за время, которое мы смогли провести с тобой, и просим отца, чтобы мы нашли утешение в добрых воспоминаниях и великом примере, который ты нам оставляешь», — говорится в сообщении.
Загалло является двукратным чемпионом мира по футболу как игрок (1958, 1962), затем как тренер (1970 год) и как помощник главного тренера (1994 год).