Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Монца
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
5.01
Болонья
Дженоа
11
Футбол. Зарубежный
7.01
Эмполи
Милан
Все события
Фоторепортажи
28Матч звезд КХЛ
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер двукратный чемпион мира по футболу

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Марио Загалло умер на 93-м году жизни, сообщается на странице экс-футболиста.

Наверх
Источник: AP 2023

«С большим сожалением сообщаем о кончине нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек. Гигантский идол. Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений. Благодарим бога за время, которое мы смогли провести с тобой, и просим отца, чтобы мы нашли утешение в добрых воспоминаниях и великом примере, который ты нам оставляешь», — говорится в сообщении.

Загалло является двукратным чемпионом мира по футболу как игрок (1958, 1962), затем как тренер (1970 год) и как помощник главного тренера (1994 год).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трагедия Костомарова, побег Исинбаевой, Россия против МОК: итоги 2023 года
Российских фигуристок обвинили в лишнем весе. Скрытый скандал в Челябинске
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь