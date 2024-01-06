С Диего Марадоны сняты обвинения спустя три года после смерти

Юридический спор между аргентинцем, который скончался 25 ноября 2020 года и налоговыми органами длился более 30 лет.

В декабре Кассационный суд Рима отменил решение, вынесенное в 2018 году, в котором Марадону обвиняли в использовании доверенных компаний в Лихтенштейне с целью избежать юридических издержек при получении платежей от «Наполи» за использование своих имиджевых прав в период с 1985 по 1990 год.

Судебное расследование началось в начале 90-х годов, когда чемпиона мира 1986 года обвинили в том, что он скрывал 37 миллионов евро. В ходе визитов Марадоны в Италию его имущество неоднократно конфисковывалось полицией в счет налоговых обязательств.