«Спартак» ищет форварда, Вернер переходит в «Тоттенхэм», «Бавария» предлагает 70 миллионов за Араухо
Трансферы и слухи — в обзоре дня.
Трансферы и слухи — в обзоре дня.
Известный хорватский агент Милан Мартинович в комментарии для «СЭ» высказался о трансферной кампании «Спартака».
«Я знаю, что “Спартак” ищет нападающего. Москвичи сделали предложение по футболисту ИМТ Луковичу, но ничего не произошло», — сказал Мартинович «СЭ».
28 декабря прошлого года издание L'Equipe сообщило о близости Милоша Луковича к переходу в «Страсбур».
3 января в Telegram-канале «КБ Телега» появилась информация, что новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отказался от трансфера Милоша Луковича.
Позднее издание UOL сообщало об интересе «Спартака» к нападающему «Бенфики» Петару Мусе, однако агент форварда заявил «СЭ» об отсутствии контактов с красно-белыми.
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, мюнхенцы готовы заплатить 70 миллионов евро за 24-летнего уругвайца, однако каталонцы хотят получить более 80 миллионов евро. При этом сообщается, что Араухо может продлить контракт с «Барселоной».
В текущем сезоне Араухо провел 17 матчей, забил гол и заработал 5 желтых карточек.
«Тоттенхэм» близок к аренде нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера до конца сезона, пишет Sky Germany.
Ранее бывшего игрока «Челси» инсайдеры отправляли в «Манчестер Юнайтед». Однако теперь футболист близок к переходу в лондонский клуб.
В нынешнем сезоне 27-летний немец поучаствовал в 13 матчах, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
«Факел» рассматривает вариант с переходом полузащитника «Ростова» Романа Тугарева, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, в случае трансфера игроку придется пойти на сокращение зарплаты, так как воронежский клуб не сможет повторить условия личного контракта 23-летнего игрока с «Ростовом».
В этом сезоне Тугарев провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «Ростовом» действует до 31 декабря 2025 года.
В услугах защитника «Сочи» Вани Дркушича заинтересованы клубы из бундеслиги и бельгийского чемпионата, сообщает «РБ Спорт». Официальных предложений игроку пока не поступало.
Летом у 24-летнего игрока было два официальных предложения — от «Црвены Звезды» и «Нанта», однако «Сочи» отказался вести переговоры.
По данным источника, в зимнее трансферное кандидатурой защитника всерьез интересуются клубы из бундеслиги и чемпионата Бельгии. Они оценивают вариант с возможным приобретением словенца.
В нынешнем сезоне Дркушич провел в составе «Сочи» 14 матчей и отметился 2 голами. Его трансферная стоимость — 3 миллиона евро.