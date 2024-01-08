Игрок «Милана» может оказаться в РПЛ, иностранный клуб сделал выбор не в пользу Черчесова. Трансферы и слухи дня

Что в России

Основной защитник ЦСКА все-таки не хочет уходить из клуба

Менеджер агентства Sferico Sportsand Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировал на информацию о желании стороны футболиста покинуть московский клуб.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что футболист хочет покинуть команду, а ЦСКА запрашивает у «Трабзонспора» 6 миллионов евро.

«Сейчас у нас нет абсолютно никаких предложений по Виллиану Роше. И, разумеется, никакого желания покинуть ЦСКА у игрока тоже нет. Мы знаем, что “Трабзонспор” следит за Рошей, но никаких контактов с клубом нет», — сообщили в агентстве Sferico Sports and Management в беседе со Sport24.

Лучший игрок Высшей лиги Белоруссии перебрался в лучшую лигу мира (справедливо)

Бразильский защитник Ориньо пополнил ряды выступающей в Первой лиге «Родины». Футболист является действующим чемпионом Высшей лиги Беларуси, лучшим игроком чемпионата и лучшим левым защитником лиги. До «Динамо» Минск 28-летний игрок выступал за бразильские «Жувентус», «Сантос», «Флуминенсе» и «Оэсте».

Также «Родина» объявила об аренде нападающего «Рубина» Даниила Кузнецова на остаток сезона-2023/24.

«Локо» нашел вариант усилиться через «Крылья Советов»

По информации «Чемпионата», полузащитник самарских «Крыльев» Никита Салтыков перейдет в «Локомотив». Источник сообщает, что сумма трансфера Салтыкова составит 30−35 млн рублей. Еще в 100 млн рублей обойдутся агентские и подъемные выплаты.

Весенний отрезок сезона Салтыков проведет в «Крыльях», но уже на правах аренды. В текущем чемпионате хавбек оформил 4+4 в 17-ти матчах чемпионата России.

Игроком «Милана» интересуются в РПЛ

К опорному полузащитнику «Милана» Раде Круничу проявляют интерес из России. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто в Х.

По его информации, боснийца хочет подписать «Ференбахче», который предлагает «россонери» 4 миллиона евро за трансфер 30-летнего игрока.

Как утверждает Моретто, в последние часы активность начали проявлять и другие команды. В частности, у миланцев был контакты с «Аль-Шабабом». Кроме того, информацию о футболисте запросили из России и Греции. При этом не уточняется, речь идет об одном клубе или нескольких.

Крунич перешел в «Милан» из «Эмполи» летом 2019 года за 8,6 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 14 матчей и заработал 5 желтых карточек. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8,5 миллиона.

Что в Европе

Черчесов пока что остается без работы

Увы, экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ближайшее время не возглавит зарубежный клуб. Пост наставника «Бешикташа», на который претендовал специалист, достался Фернанду Сантушу. Последний известен по работе со сборной Португалии, которую он привел к победе на Евро-2016. В первой половине 2023-го Сантуш возглавлял сборную Польши.

Черчесов остается без работы после увольнения из «Ференцвароша» летом 2023 года.

Легенда ЦСКА Жо до сих пор играет — и не планирует заканчивать

Бывший нападающий ЦСКА и «Манчестер Сити» Жо перешел в бразильский клуб «Амазонас». 36-летнийц футболист подписал контракт с командой из второго бразильского дивизиона до декабря 2024 года.

После ухода из АПЛ в 2011-м году Жо выступал за ряд бразильских клубов, а также играл в ОАЭ, Китае, Японии и Саудовской Аравии. Похоже, легенда армейского клуба на покой все еще не собирается.

Лаутаро остается в «Интере»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в ближайшее время продлит контракт с клубом. Об этом он сообщил сам, отвечая на вопрос журналистов: «Я близок к подписанию нового соглашения с “Интером”, переговоры продвинулись. Это просто вопрос времени», — цитирует Мартинеса Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Серии А форвард провел 17 матчей, забив 16 мячей и отдав 2 результативные передачи.