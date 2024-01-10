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17:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил об уходе российского полузащитника в клуб Бердыева

«Кайрат» объявил об уходе полузащитника Антона Крачковского, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
Динамо Мх
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Источник: ФК "Кайрат"

21-летний воспитанник московского ЦСКА перейдет в махачкалинское «Динамо», которое тренирует экс-наставник алматинцев Курбан Бердыев.

Крачковский выступал за «Кайрат» с начала 2022 года. В составе алматинцев он провел 55 матчей, отметившись одним голом и семью голевыми передачами.

Ранее из неофициальных источников стало известно, что сумма сделки составит 300 тысяч евро.

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